Итальянский лоукостер Ernest Airlines летом откроет свое представительство в Киеве

В 2018 году авиакомпания перевезла более 200 тыс. украинских пассажиров, а в 2019 году количество пассажиров из Италии в Украину и обратно превысит 500 тыс. пассажиров.

Итальянский лоукостер - авиакомпания Ernest Airlines летом откроет свое представительство в Киеве, а в 2020 году планирует разместить в столице Украины 2 самолета.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Киев» им. Сикорского (Жуляны).

«Этим летом авиакомпания Ernest отпразднует открытие своего представительства в Киеве, в центре города. В этом офисе будет специальная справочная служба и касса для продажи билетов», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что авиакомпания уже инвестировала в украинский рынок более 30 миллионов евро за последние два года, а в ближайшие два года инвестирует более 100 миллионов евро.

Кроме того, сообщается, что в 2018 году Ernest Airlines перевезла более 200 тыс. украинских пассажиров, а в 2019 году количество пассажиров из Италии в Украину и обратно превысит 500 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Компания Ernest Airlines была основана в 2015 году группой швейцарских и итальянских инвесторов и получила Сертификат европейского авиаперевозчика 11 апреля 2017 года. Ernest начала выполнять рейсы в Украину в октябре 2017 года, открыв новый прямой маршрут из Львова в Милан (Бергамо).

Ernest Airlines разрешает пассажирам покупать до трех мест багажа - 15, 20 или 25 кг каждое, от 8 евро за одно место.

На данный момент авиакомпания выполняет полеты из Киева, Харькова, Одессы и Львова в города Италии.