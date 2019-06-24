Из восьми пропавших в Гималаях альпинистов семерых нашли мертвыми

По предварительным данным, альпинисты погибли, попав под лавину.

Спасатели в воскресенье обнаружили в Гималаях тела семи альпинистов, пропавших в конце мая при восхождении на одну из самых высоких и труднодоступных вершин Индии - Нанда Деви Восточная (около 7400 метров).

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию, передает РБК.

По предварительным данным, альпинисты погибли, попав под лавину. Поиски еще одного продолжатся в понедельник.

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Напомним, группа из восьми альпинистов (четыре британца, два американца, один австралиец и один индиец) пропала без вести после того, как 26 мая не вернулась, как планировалось, в базовый лагерь.

Всего в восхождении принимали участие 12 альпинистов. 13 мая они выдвинулись на маршрут из деревни Мунсьяри, но спустя 12 дней в базовый лагерь вернулись только четверо из всей группы. По планам, вся группа должна была вернуться на базу 26 мая.

Со ссылкой на индийские власти CNN сообщает, что у группы не было разрешения на восхождение.

Ранее УНИАН сообщал, что на спуске с вершины Эвереста погиб американский альпинист Кристофер Джон Кулиш. Трагедия произошла 27 мая и стала уже девятым случаем смерти за этот сезон восхождения на непальской стороне горы.