Альтернатива морю: топ-5 озер Украины для летнего отдыха (видео)

Курортный сезон в самом разгаре, а это время подумать об отдыхе.

Кто-то уже спланировал свой отпуск, а кто-то все еще в поисках идеального места. УНИАН собрал подборку озер Украины для летнего отдыха.

Озеро Свитязь на Волыни

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Туристов привлекает кристальная чистота озер, хвойный лес и рыбалка. В 2008 году Свитязь признан одним из семи природных чудес Украины. Больше всего отдыхать на озеро приезжает молодежь.

Голубые озера на Черниговщине

Они известны прекрасными видами, залежами кварцевого песка и рыбалкой. Вокруг озер - сосновый лес, березовые и дубовые рощи и разнообразные лесные ягоды. Инфраструктура на озерах развита - есть и водные развлечения, и удобные песчаные пляжи.

Белое озеро на Ровенщине

Это озеро карстового происхождения, с чистейшей прозрачной водой и пологими песчаными берегами. Здесь гнездятся дикие утки, журавли, также можно встретить целые колонии ондатр и бобров. Хорошо подойдет для отдыха с маленькими детками, поскольку озеро мелкое и хорошо прогревается.

Коростышевский гранитный карьер на Житомирщине

Эта местность привлекает своими скалистыми берегами, сосновым лесом и местами для палаток. Летом в карьере можно купаться и прыгать в воду с высоких берегов - глубина позволяет. Карьеры находятся недалеко от Киева и это отличный вариант для тех, кто ищет "куда поехать на выходные".

Озеро Молодости на Ивано-Франковщине

Самое большое в Карпатах искусственное озеро с кристально чистой водой и разнообразными развлечениями. Летом обустраивают настоящий пляж, длина которого составляет до двух километров. С заходом солнца с пятницы по воскресенье здесь начинает бурлить ночная жизнь.