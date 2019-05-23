МАУ запускает прямой рейс из Киева в Измир

Рейсы будут осуществляться ежедневно в 11:05 из Киева в Измир, а в обратном направлении в 14:10 (по местному времени).

Авиакомпания МАУ запускает прямой рейс по маршруту Киев-Измир (Турция) с 15 июня 2019 года.

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Об этом говорится на официальной странице перевозчика в Facebook. "В период летней навигации 2019 года авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" расширит географию полетов и начнет выполнение собственных прямых рейсов в Измир. Рейсы будут выполняться ежедневно на среднемагистральных воздушных судах Boeing 737-800 нового поколения и Embraer.

Благодаря прямому сообщению между Киевом и Измиром украинцы получат возможность открыть для себя новые уголки Турции. В то же время иностранные пассажиры смогут посетить Украину или же воспользоваться широкой маршрутной сетью МАУ с рейсами в города Западной Европы и стран Скандинавии с удобной пересадкой в международном аэропорту "Борисполь", говорится в сообщении.