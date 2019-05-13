В МАУ назвали перспективные маршруты для расширения сети

В перспективные маршруты, по словам директора МАУ, входит зона Персидского залива, Индийский субконтинент и Северо-Восточная Африка.

Перспективными маршрутами для развития транзитной сети МАУ, исходя из нынешней ситуации с ограничением полетов на восток и транзита через Россию, является зона Персидского залива, Индийский субконтинент и Северо-Восточная Африка.

Об этом рассказал в интервью avianews.com президент авиакомпании Юрий Мирошников.

«Северо-Восточная Африка - достаточно плохо освоенная нами зона. Мы думаем об Эфиопии, полетах в Аддис-Абебу. Россия для нас закрыта на неопределенное время. Кавказ - небольшой и достаточно хорошо нами освоен», - рассказал глава МАУ.

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По словам Мирошникова, авиакомпания пыталась открывать полеты в другие пункты Грузии: Батуми, Кутаиси, но это не давало эффекта.

«Там достаточно полетов в столицы. Уже сейчас мы выполняем в Тбилиси и Ереван по два рейса в день», - прокомментировал топ-менеджер.

Мирошников также рассказал о существенных затратах, с которыми авиакомпании сталкиваются, летая на восток. Среди них - облет территории России, Крыма, района ООС, а также - ограничение на полеты в некоторые страны, например, Узбекистан и Туркменистан.

«Периодически мы инициируем письма на уровне государственных ведомств, но пока что преодолеть позицию узбекской или туркменской сторон не получается», - добавил глава МАУ.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания МАУ открывает первый прямой рейс из Киева в Китай по маршруту Киев-Санья-Киев.