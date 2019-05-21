Ко Дню Киева профессиональные экскурсоводы и гиды-переводчики проведут бесплатные экскурсии

Участие в экскурсиях бесплатное при условии предварительной регистрации.

Гильдия профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков приглашает всех желающих на бесплатные экскурсии 26 мая по случаю Дня Киева.

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Об этом сообщили в Управлении туризма и промоций Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Гильдию гидов. «26 мая Гильдия профессиональных экскурсоводов и гидов-переводчиков дарит киевлянам и гостям города возможность познакомиться с историей Киева, его развитием и периодами расцвета и упадка, пройтись по улицам, скверам, паркам Киева с лучшими профессиональными гидами города и почувствовать дух, его невероятный характер и увидеть бессмертную красоту. Мы хотим поделиться не только знаниями о Киеве, открыть тайны, секретные дворики, познакомить с любимыми героями и героинями, которые оставили след в истории, но и любовью к тысячелетнему городу на Днепре», - анонсируется в сообщении.

В рамках проекта организуется 7 экскурсий:

«От Фараона до Рейтера» в 11:00 - прогулка по двум небольшим, но очень древним улицам Верхнего города - Золотоворотской и Рейтарской;

«Киевским двориками» в 12:00 - прогулка по Пейзажной аллее и Скверу киевских интеллигентов, через дворы и дворики, чтобы показать места, где живет дух Киева;

«Владимирская горка» в 15:00 - на этой экскурсии история Киева будет раскрываться через памятники, символы, муралы, знаки и фотографии, прогулка объединяет две важнейшие и самые старые площади Киева - Софийскую и Михайловскую, завершится на Европейской площади;

«От Европейской площади до метро «Арсенальная» в 16:15 - экскурсия о тайнах элитных домов 30-х годов прошлого века, сохранившихся в правительственном квартале;

«Вечерние огни над Днепром» в 17:15 - экскурсия посвящена малолюдным уголкам среди зелени в центре столицы, во время которой будут вспоминать неблагополучное село Козловку и Кукушкину дачу и древнюю историю этих мест: малый и большой Никольские монастыри, дворец Кирилла Разумовского, вывезенный в Яготин, князя Владимира, Илью Муромца и властелина Труханова острова, отважных строителей Николаевского цепного моста;

экскурсия «Волшебные Липки» в 18:00 - прогулка по Киеву столетней давности, по Печерским Липкам.

Также запланирована обзорная экскурсия по городу (экскурсия на немецком языке) в 18:00.

«Участие в экскурсиях - бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте Гильдии гидов в Facebook», - отмечают организаторы.

Для каждой экскурсии сейчас уже создано отдельное событие на странице Гильдии https://www.facebook.com/pg/Guides.Guild/posts.

Для регистрации достаточно в комментариях к выбранному событию поставить отметку «+».