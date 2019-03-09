Греция расширяет условия получения "золотых виз"

Сейчас вид на жительство можно получить за инвестицию в 250 тыс. евро в местную недвижимость.

Греция планирует расширить критерии предоставления вида на жительство, или так называемых "золотых виз", гражданам стран, которые не являются членами Евросоюза.

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Соответствующий законопроект подало в парламент Министерство экономики, сообщает ЕвроПравда со ссылкой на Ekathimerini.

Законопроект предусматривает выдачу видов на жительство для граждан третьих стран (и их семей), которые инвестируют минимум 400 тыс. евро в греческие ценные бумаги и компании, с целью увеличения прямых иностранных инвестиций.

По новым правилам для "золотой визы" достаточно будет депозита в греческом банке на такую сумму, по крайней мере, минимум на 12 месяцев с фиксированным продолжением. Аналогично, инвестиции на такую же сумму в инвестиционную компанию по недвижимости также будут основанием для получения документа.

Сейчас вид на жительство можно получить за инвестицию в 250 тыс. евро в местную недвижимость.

Новые критерии включают инвестиции минимум 400 тыс. евро в государственные облигации продолжительностью не менее трех лет через банк, базирующийся в Греции, или инвестиции минимум 400 тыс. евро во взаимный фонд, созданный в Греции или за рубежом для инвестирования.

Иностранцы также могут получить разрешение с инвестициями в 800 тыс. евро в акции или корпоративные облигации на греческих рынках капитала.