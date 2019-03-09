Транзитные пассажиры в ОАЭ смогут воспользоваться временными SIM-картами
16:39, 09 марта 2019Новости туризма
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Оператор мобильной связи из Объединенных Арабских Эмиратов разработал специальный тариф для транзитных пассажиров в аэропортах страны.
Пассажиры могут приобрести пакет в аэропортах страны \ www.youtube.com
Телекоммуникационная компания Etisalat запустила новый тариф для транзитных пассажиров в аэропортах ОАЭ.
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Пакет на 48 часов стоимостью 50 дирхамов ($13,6) включает мобильный трафик объемом 1 ГБ и 10 минут звонков как внутри, так и за пределы страны, передают russianemirates.com.
В заявлении говорится, что пассажиры могут приобрести пакет у авторизованных партнеров Etisalat в аэропортах и на границах ОАЭ.
Запуск тарифа последовал за решением правительства ОАЭ о предоставлении бесплатных транзитных виз на 48 часов. Визу можно приобрести в залах паспортного контроля аэропортов ОАЭ и продлить на срок до 96 часов за 50 дирхамов.
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