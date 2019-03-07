Украина ввела временный безвиз для граждан Северной Македонии

Безвизовый режим введен с 16 марта 2019 года до 15 марта 2020 года.

Украина ввела с 16 марта 2019 года до 15 марта 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию для граждан Республики Северная Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел. Соответствующий указ № 57/2019 подписал президент Петр Порошенко 6 марта 2019 года.

В документе говорится о том, что безвиз введен, «с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Республикой Северная Македония, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений, подтверждая намерения продолжать сотрудничество по либерализации режима взаимных поездок граждан».