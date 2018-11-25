Лоукостер Wizz Air начал выполнять полеты из Харькова в Вену

25 ноября венгерский лоукостер впервые осуществил рейс в Харьков из столицы Австрии и обратно.

Сегодня, 25 ноября, авиакомпания Wizz Air приступила к выполнению полетов между Харьковом и Веной. Рейсы будут осуществляться по воскресеньям и средам, а с 18 февраля - по вторникам, четвергам и субботам.

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Как пишет ЦТС, согласно онлайн-табло харьковского аэропорта, первый самолет из Вены был принят сегодня в 10:35 (время по расписанию - 10:45). В обратном направлении самолет был отправлен в 11:52 (по расписанию - 11:15), время полета составляет 2 часа 30 минут.

Рейс выполняется воздушным судном Airbus A320-200 с регистрационным номером HA-LWB. Возраст самолета 8,7 лет.

Маршрут Харьков-Вена стал шестым направлением, по которому осуществляет полеты из этого украинского аэропорта Wizz Air.

Напомним, 13 ноября лоукостер начал выполнять полеты из Харькова в Лондон.

С 19 сентября 2019 года авиакомпания также запустит рейсы Харьков-Краков.