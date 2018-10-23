Пассажиры раскритиковали Ryanair из-за отказа защитить пассажирку

Разгоревшийся в салоне самолета конфликт снял один из пассажиров соседнего ряда, и это видео в интернете было просмотрено более чем 5 млн раз.

Ирландский лоукостер Ryanair вызвал возмущение авиапассажиров и общественности по всему миру из-за действий экипажа во время конфликтной ситуации на одном из рейсов.

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Конфликт возник 18 октября перед вылетом самолета из Барселоны в Лондон, передает kommersant. Один из пассажиров устроил скандал, употребляя оскорбительные выражения в отношении пожилой чернокожей женщины. Мужчине не понравилось, что его место оказалось рядом с ней. Обзывая ее «глупой старой коровой» и «уродливой черной мразью», пассажир потребовал, чтобы пожилая женщина пересела на другое место, а не то он сам ее пересадит куда-нибудь. Стюард попытался уладить ситуацию, объяснив мужчине, что он разговаривает «сверхгрубо» и ему «необходимо успокоиться».

Разгоревшийся конфликт снял один из пассажиров соседнего ряда, и это видео было просмотрено более чем 5 млн раз. Возмущение других пассажиров и пользователей сети вызвала позиция экипажа: они не высадили пассажира-скандалиста, как того требовали другие пассажиры, а оставили его на прежнем месте — пересаживаться пришлось пожилой женщине. Летевшая с ней дочь заявила, что никогда больше не будет пользоваться услугами Ryanair, и ее позицию поддержали тысячи пользователей, сделав соответствующие заявления в сетях о бойкоте авиакомпании.

Комментируя ситуацию, Ryanair заявила, что они придерживаются «строгих правил в отношении пассажиров, нарушающих общественный порядок», и не потерпят «подобного поведения». Компания заверила, что не оставит этот случай без разбирательства и подобное поведение влечет за собой запрет для пассажира на перелеты ее рейсами. Между тем испанские правоохранительные органы совместно с британской полицией ведут свое расследование