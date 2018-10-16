Дубай назван самым космополитичным городом мира

Дубай – эмират с населением 3,14 млн человек – назван самым космополитичным городом мира.

Эмират Дубай, в котором проживает 3,14 млн человек, говорящих на 140 разных языках, признан самым космополитичным городом мира 2018 года.

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Согласно данным глобальной консалтинговой компании McKinsey&Company, в настоящее время 83% населения эмирата – приезжие экспаты, передает khaleejtimes.com. Резиденты приехали в Дубай из 200 стран мира. Наиболее популярные языки общения в Дубае – арабский, английский, хинди, урду, персидский, бенгальский, тамильский, тагальский, китайский, малаялам, французский, немецкий и испанский.

Дубай обгоняет в рейтинге космополитичности Брюссель, где проживают 62% иностранцев. В Брюсселе проживают иностранцы со 140 стран и разговаривают на 86 разных языках.

Аналитики McKinsey&Co. считают, что Дубай вместе с Лондоном, Гонконгом, Нью-Йорком, Сингапуром и Токио являются основными центрами потоков товаров, услуг, финансов и людей.

Помимо Дубая и Брюсселя, согласно отчету компании, в мире насчитывается 11 других городов, в которых по меньшей мере четверть жителей являются иностранцами. Это Торонто, Окленд, Лос-Анджелес, Сидней, Сингапур, Лондон, Нью-Йорк, Мельбурн, Амстердам, Франкфурт и Париж.