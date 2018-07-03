Названы самые дешевые и дорогие города для переезда

Самым дешевым городом для переезда стала столица Египта Каир.

Самым дешевым городом, для переезда в который достаточно 560 евро, стал египетский Каир.

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Как сообщает Nestpick, при составлении рейтинга учитывались траты на первый месяц: аренда квартиры, оплата интернета, еды, транспорта и телефона.

Второе место занял индийский Бангалор (634 евро), третье – Бухарест (644 евро).

А вот самым дорогим для переезда оказался Дубай (3,6 тыс. евро), за ним следуют Окленд (Новая Зеландия, 3,4 тыс. евро) и Сан-Франциско (3,2 тыс. евро) из европейских городов Лондон расположился на пятом месте (2,7 тыс. евро), а замыкает ТОП-10 Амстердам (2,3 тыс. евро).

Киев в данном рейтинге не упоминается.