Украинскому лоукостеру разрешили летать в Европу

В связи с этим авиакомпания SkyUp готовится анонсировать новые маршруты в Европу.

Украинская лоукост авиакомпания SkyUp, которая на данный момент выполняет только чартерные рейсы, получила разрешение на полеты в Европу, пройдя процедуру TCO (Тhird Country Operator Licence).

Данный сертификат дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, сообщает пресс-служба SkyUp Airlines.

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Помимо этого, самолеты SkyUp могут летать и в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли - в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.

В связи с этим авиакомпания SkyUp готовится анонсировать новые маршруты в Европу.

"Теперь небо Европы для нас открытое! Рады сообщить, что авиакомпания SkyUp прошла процедуру ТСО, получив разрешение на полеты в страны Европы! Первые маршруты анонсируем в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В конце 2017 года состоялась официальная презентация авиакомпании в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp, которая должна была начать полеты в апреле 2018 года. Однако в связи с задержкой получения сертификата эксплуатанта не смогла этого сделать. Первые чартерные рейсы начались с конца мая, а вот регулярных рейсов нет до сих пор.

Внутренние регулярные рейсы планируются по направлениям: Киев-Одесса, Харьков-Одесса, Львов-Одесса. Международные регулярные рейсы по направлениям: Киев-Барселона, Киев-Дубай, Киев-Ларнака.

Весной этого года корпорация Boeing подписала контракт со SkyUp на сумму 624 млн долл. для производства пяти самолетов нового поколения серии Boeing 737 MAX, которые поступят в Украину в 2023 году.