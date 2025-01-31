Возглавил рейтинг древний город Сигирия на Шри-Ланке.

Пока некоторые популярные страны мира, например, такие как Испания, ведут войну з чрезмерным туризмом, а местные жители устраивают протесты против туристов, другие общины наоборот радушно встречают гостей.

Сервис по бронированию жилья Booking.com провел целое исследование, чтобы установить самые дружелюбные по отношению к туристам места в мире в 2025 году. Для этого эксперты изучили более чем 360 миллионов проверенных отзывов клиентов на платформе.

"Путешественников все больше привлекают настоящие, неизведанные приключения, созданные исключительным гостеприимством и обслуживанием. В рамках тринадцатого выпуска Traveller Review Awards Booking.com представляет 10 самых гостеприимных городов на Земле в 2025 году, а также советы и рекомендации, которые помогут путешественникам в полной мере ощутить очарование этих уникальных направлений", – отмечают авторы исследования.

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Возглавило рейтинг скальное плато Сигирия на Шри-Ланке с одноименным древним городом.

"Расположенная в самом сердце "культурного треугольника" Шри-Ланки, Сигирия является обязательным местом для посещения, которое органично сочетает в себе природное великолепие с глубокой историей. Знаменитая скальная крепость Сигирия, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, предлагает захватывающие виды и подчеркивает архитектурное великолепие древней Шри-Ланки", – пишут эксперты Booking.com.

Они напомнили, что в конце V века король Кашьяпа основал здесь свою королевскую столицу, увенчав вершину изысканным дворцом, украшенным яркими фресками.

Кроме того, гости могут посетить близлежащую деревню, известную своими тканями и изделиями ручной работы, включая батик и декоративные горшки. Пышные ландшафты национального парка Миннерия также славятся своими впечатляющими сборищами диких слонов.

"От покорения подъема к крепости до принятия спокойствия деревенской жизни, Сигирия представляет собой незабываемое сочетание приключений и безмятежности", – констатируют авторы рейтинга.

10 самых гостеприимных городов мира в 2025 году

Сигирия, Шри-Ланка Касорла, Испания Урубиси, Бразилия Таупо, Новая Зеландия Сент-Луис Августин, США Орвието, Италия Манисалес, Колумбия Кведлинбург, Германия Ко Ланта, Таиланд. Честер, Соединенное Королевство

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты издательства о путешествиях Fodor'sпредставили No List 2025, в которые вошли потрясающие места в мире, от посещения которых пока что стоит отказаться. Все потому, что они уже разрушаютхся под бременем собственной известности и нуждающихся в отдыхе от посетителей.

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