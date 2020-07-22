По Украине — с украинским: 5 местных брендов для путешествий этим летом

Отправляйтесь исследовать Украину с украинским и поддержите локальный малый и средний бизнес. Ведь во время кризиса пострадала не только туристическая отрасль: местные производители потеряли до 50% прибыли и были вынуждены уволить до трети сотрудников.

В этой статье мы расскажем о 5 местных брендах, которые вам пригодятся в путешествии.

Все бренды, о которых вы прочитаете далее, участвуют в проекте #великімалі от ROZETKA. Вместе с УНИАН проект познакомит вас с малыми и средними украинскими производителями, которые создают качественный продукт. В проекте вы сможете поддержать украинское и помочь местным бизнесам пережить кризис.

Защитить кожу от солнца: натуральная косметика «ЯКА» для всей семьи

Везде, где бы вы ни путешествовали, понадобится косметика для лица и тела, которая подходит именно вам. Особенно во время поездок к морю: в южном климате солнце сильнее влияет на кожу, поэтому она требует особого ухода.

Не спешите класть в чемодан дорогую косметику иностранных производителей. В Украине уже 15 лет существует качественная альтернатива известным брендам — ​​«ЯКА».

«ЯКА» начинали в 2005 году с аптекарского мыла — тогда о натуральной косметике почти никто не слышал. Сегодня компания производит более 160 средств по уходу за кожей исключительно из природных компонентов. У «ЯКА» есть даже собственное поле, где выращивают лен, пшеницу и овес.

В путешествии по югу Украины вам точно понадобятся средства для загара. В линейке «ЯКА» есть защитный крем для очень чувствительной кожи с SPF 50, флюид после загара или пенка для кожи после солнечного ожога. Косметика не только натуральная, но и доступная: цена солнцезащитных средств — 95-145 грн.

Обратите внимание на новую разработку бренда — первую в Украине линейку климатической косметики. Средства разработаны в соответствии с природными условиями, в которых проживает человек: в горах, у моря или в степной зоне. Климатическая серия «ЯКА» разработана именно для южной части Украины. Она только появилась в продаже, поэтому у вас есть все шансы попробовать ее первыми.

Чтобы дети не скучали в дороге: книги «Абрикос» и пазлы DoDo Toys

Во время дальней поездки многих родителей беспокоит один вопрос: чем занять детей в дороге? Если это про вас, присмотритесь к украинским производителям, которые умеют заинтересовать своей продукцией не хуже, чем мультики.

«Абрикос» — молодое днепровское издательство, которое адаптирует мировые новинки для детей на украинском и русском языках. Специализируются на виммельбухах — книгах, которые состоят только из картинок. Их можно рассматривать бесконечно, находя новых героев и придумывая истории с ними. Виммельбухи помогают детям быстрее развиваться, поэтому их нередко используют в частных детсадах.

Если вашему ребенку от 8 до 13 лет, попробуйте оторвать его от гаджета с помощью новинок издательства «Абрикос». Недавно они выпустили интерактивный детектив-квест «Кража в Нью-Йорке». Это не просто книга, а целая игра, которая захватит подростка не на один час и превратит его в маленького Шерлока Холмса.

Стоимость книг колеблется в пределах 150-300 грн, что вдвое дешевле зарубежных виммельбухов и интерактивных книг.

DoDo Toys — харьковский бренд развивающих пазлов и игр для детей от 1,5 до 8 лет. Цель производителя — чтобы каждая украинская семья могла развивать своего ребенка качественными и доступными играми.

DoDo Toys используют в производстве только голландский картон, устойчивый к активным детским играм. Срок эксплуатации бесконечен, и это не просто слова. По отзывам мам, когда малыш вырастает, пазлы можно подарить кому-то другому. Их можно грызть и даже мочить без потери качества.

Развивающие пазлы бренда привлекают внимание авторскими иллюстрациями, которые создают десять украинских художников с учетом детской психологии.

Цены на пазлы более чем доступные — от 40 грн за сортер до 250 грн за набор из трех игр.

Для идеального барбекю в любом уголке страны: переносной турбокостер Vogner

Какой отдых без барбекю или душевных посиделок у костра? Но если вы не уверены, что в вашем пункте назначения найдется достаточно сухих дров для костра или вам не хочется везти с собой целый мешок угля, попробуйте Vogner.

Это уникальное устройство, подобным пользовались древние североамериканские индейцы. Вогнер — турбокостер, который всегда можно взять с собой на отдых. Он мгновенно разгорается и горит 1,5-3 часа. Разжечь костер можно где угодно: на песке, траве или даже на снегу.

Устройство изготавливается из натуральных материалов: основа — это сухие короткие поленья, а разжигатель — смесь опилок и парафина. Цена вогнера — 200- 300 грн (в зависимости от размера).

Самое интересное, что Vogner способствует сохранению лесов. За каждое проданное устройство команда бренда высаживает одно дерево. В 2019 году было высажено 10 000 сосен в Киевской области.

Для длительных прогулок по паркам и музеям: удобная обувь из натуральной кожи Velluto

В отпуске всегда хочется увидеть мир вокруг. Если вы запланировали длительные экскурсии по старинным крепостям, горные походы или просто прогулки по одесским набережным, позаботьтесь об удобной обуви. Ведь кому нужны мозоли, когда впереди так много интересного?

Для путешествий смело выбирайте украинскую обувь Velluto. Это тот случай, когда итальянские ботинки пылятся в шкафу, а украинские — носятся годами.

Фишка бренда — европейское качество и украинская цена. Пару туфель или босоножек из натуральной кожи можно купить за 1000-2000 грн. Материал заказывают в Италии, Турции и Украине. В производстве применяют технологию мягкой амортизированной стельки, а пятку обрабатывают на специальной машинке. Именно поэтому ваши ножки не будут уставать в течение дня.

Надеемся, вы убедились в том, что украинское — значит качественное. Поэтому скорее складывайте чемодан и отправляйтесь навстречу приключениям. И обязательно расскажите друзьям о местных брендах — они заслуживают быть увиденными!