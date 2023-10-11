Больше всего шансов увидеть полярное сияние у туристов в Гренландии.

Период с осень по весну считается лучшим временем, чтобы понаблюдать за северным сиянием, признанным одним из главных желаний туристов на 2023 год.

Издание The Mirror составило список из восьми стран мира, на территории которых у туристов будет больше всего шансов увидеть это невероятное природное явление. Также журналисты назвали месяца года, в течение которых лучше всего ехать наблюдать за полярным сиянием.

1. Гренландия. Эта отдаленная северная страна известна одними из лучших пейзажей в зимние месяцы, а небольшое поселение Кангерлуссуак часто называют лучшим местом в Гренландии, поскольку оно расположено в самой середине пояса северного сияния с более чем 300 ночами ясного неба. По сути, это идеальные условия для того, чтобы увидеть полярное сияние. Также можно посетить столицу страны Нуук, где довольно часто возникает это явление. Ну а те, кто не хотят бодрствовать всю ночь, могут отправиться в южные регионы, где темнота обычно наступает раньше.

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Лучшее время для поездки: с ноября по апрель, в сентябре/октябре тоже есть хорошие шансы увидеть северное сияние, но с меньшей гарантией.

2. Норвегия. Такие города, как Тромсе, предлагают великолепные панорамы и множество приключений – от катания на собачьих упряжках до круизов по фьордам. Тем временем, один из самых северных населенных пунктов мира Шпицберген перенесет туристов в ледяное королевство – от далеких ледников до захватывающей дикой природы. Любители природы посетить регион Люнгенфьорд, где помимо наблюдения за северным сиянием можно полюбоваться китами, покататься на лыжах, заняться ледолазанием и многим другим.

Лучшее время для поездки: с октября по март, когда полярные ночи облегчают обнаружение северного сияния.

3. Швеция. В Национальном парке Абиско чистое небо и отсутствие светового загрязнения создают оптимальные условия для наблюдения за северным сиянием. Одно из лучших мест – шведская Лапландия, где можно пообедать под полуночным небом или насладиться уникальными прогулками по заснеженным пейзажам или даже остановиться в ее знаменитом ледяном отеле. Путешественники и любители прогулок могут также рассмотреть возможность пройти по пешеходной тропе Кунгследен (также известной как Королевская тропа), которая предлагает около 440 км захватывающих дух пейзажей.

Лучшее время для поездки: с сентября по март.

4. Исландия. Чтобы увидеть полярное сияние в этой стране, туристам даже не обязательно отправляться в отдаленные места – его прекрасно видно и из столицы Рейкьявика. Чтобы максимально охватить окрестности, гостям предлагают множество специализированных однодневных туров и экскурсий по городу, а в дневное время можно пройтись по музеям и изучить гастрономию. Чтобы сбежать от толпы, можно отправиться в менее известные места, такие как Тингвеллир или Тренгсли, которые очень любят фотографы, пытающиеся сделать идеальные фотографии северного сияния.

Лучшее время для поездки: с конца августа до середины апреля, увеличить свои шансы на успех можно с конца сентября по март.

5. Финляндия. Арктический курорт Какслауттанен – одно из лучших мест в Швеции, где можно увидеть северное сияние, также он может похвастаться красивыми уютными бревенчатыми домиками, которые создают настоящую зимнюю страну чудес. Лучше всего полярное сияние можно увидеть на севере страны, тогда как в других частых оно возникает лишь в течение 10-20 ночей в году. Для семейного отдыха идеально подходит финская Лапландия, где можно встретить Санту.

Лучшее время для поездки: с конца сентября по март.

6. Шотландия. Северная Шотландия на самом деле находится на той же широте, что и Ставангер в Норвегии и остров Нунивак на Аляске, поэтому, если попасть на ясную ночь, можно насладиться захватывающими видами. Такие направления, как Норт-Бервик, остров Скай и маяк Барнс-Несс предлагают отличные обзорные точки, но чтобы получить наилучшие шансы, лучше отправиться туда с экскурсией.

7. Канада. В зимние месяцы увидеть северное сияние можно в канадском городе Йеллоунайф. Также все шансы понаблюдать за явлением есть в деревне Аврора благодаря ее расположению на берегу озера – здесь туристам даже предлагают размещение и экскурсии.

Лучшее время для поездки: со второй половины ноября до начала апреля.

8. США. А точнее – Аляска, где лучшим местом для наблюдения за северным сиянием часто называют город Фэрбенкс, расположенный внутри "аврорального овала". Здесь есть множество туров, посвященных поиску северного сияния, а также немало других развлечений – от рыбалки до приключений на снегоходах.

Лучшее время для поездки: с конца сентября до конца марта, но есть вероятность увидеть сияние и в апреле.

Как сообщал УНИАН, уже во второй половине сентября в соцсетях начали появляться все больше фото полярного сияния, сезон которого как раз начался в северных странах. Больше всего фото удалось снять в Финляндии, особенно в Лапландии.

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