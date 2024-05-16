Негативные последствия авиаперелета можно минимизировать.

Длительный авиаперелет всегда оказывает определенное воздействие на организм человека. И отечность и припухлость – это нормальное явление во время полета, негативные последствия которого вполне реально минимизировать.

Из-за чего возникает отечность во время полета

Как поясняет Condé Nast Traveler, главной причиной отечности по время авиаперелета является обезвоживание организма, возникающее из-за сухого воздуха в салонах самолетов и недостаточного потребления воды. Кожа, как самый большой орган тела человека, особенно восприимчива к изменениям, вызванным обезвоживанием. В результате нарушения водного баланса в полете кожа выглядит тусклой, сухой и склонной к отечности, особенно вокруг нежной области под глазами.

Также усиливают отечность и вздутие живота во время авиаперелета колебания давления в салоне, вызванные при изменении высоты.

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Кроме того, отечность кожи усугубляет малоподвижный характер авиаперелетов. В результате этого ухудшается кровообращение, что вызывает задержку жидкости и сбой работы лимфатической системы, которая поддерживает баланс жидкости в организме для защиты от инфекций.

Еще один фактор – питание в самолетах. Авиакомпании часто добавляют в продукты больше соли и сахара, чтобы они были такими же вкусными, как на земле, потому что шум двигателя во время полета отрицательно влияет на то, как люди воспринимают еду. Обратной стороной является то, что избыток соли нарушает баланс жидкости в организме, также вызывася отечность лица и рук.

Как бороться с отечностью во время полетов

Естественно, ключевым моментом является повышение уровня гидратации. Крайне важно пить много воды до, во время и после полетов, чтобы нейтрализовать обезвоживающие эффекты и позволить организму вернуться в нормальное состояние. Однеовременно во время полета стоит свести к минимуму потребление мочегонных напитков, таких как алкоголь и кофеин.

При этом обеспечение правильного питания во время полета поможет справиться с вздутием живота, поэтому в дорогу стоит брать с собой перекусы, богатые водой, например, фрукты и овощи. А вот потребление обработанных закусок с высоким содержанием натрия и и даже домашней еды лучше ограничивать. Также лучше съесть перед полетом обильную пищу, преимущественно растительную, с белком хорошего качества, а затем свести к минимуму прием пищи в самолете.

Кроме того, во время полета стоит попытаться обеспечить себе хотя бы минимальную физическую активность. Улучшение кровообращения посредством регулярных движений имеет важное значение для предотвращения образования отеков. Вращение лодыжкой, природнимание ног и марширование сидя – все это помогает стимулировать кровоток и предотвратить накопление жидкости, поэтому выполнение этой процедуры каждые 30 минут может помочь телу человека функционировать оптимально. Можно даже взять с собой эластичную ленту для упражнений и использовать ее на своем сиденье.

Также стоит обратить внимание на компрессионные носки. Они прекрасно улучшают кровообращение, снижают риск образования отеков и противодействуют воздействию длительного сидения и сил гравитации на кровообращение. Использование подставок для ног под сиденьями или надувных подставок для ног также может способствовать лимфодренажу.

Если же отечность и вздутие живота доставляют вам сильные неудобства во время полета, стоит обратиться к врачу, чтобы проверить наличие каких-либо медицинских проблем.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты дали туристам 10 полезных советов, как легче пережить дальние авиаперелеты.

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