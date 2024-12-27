Это поможет сделать путешествие более удобным для всех.

Мужчина ростом около 195 сантиметров поделиться своим лайфхаком о том, как сделать каждую поездку на самолете более комфортной для него и окружающих. Об этом сообщает Express.

Издание отмечает, что мужчина по имени Джош поделился видео, на котором видно, как он сидит в узком кресле самолета, где его ноги почти не стоят на полу. Чтобы сделать поездку на самолете более комфортной как для него, так и для человека, который сидит рядом, он закрепил банджи-веревку вокруг своих ног.

Как отметил пользователь, это удобно, ведь предотвращает их "распространение" на сторону другого пассажира, а также позволяет ему расслабить ноги и сидеть удобнее:

"Просто выполняю свой общественный долг", - написал Джош в описании к видео.

Другие советы по авиаперелетам

Как сообщал УНИАН, опытная стюардесса дала совет авиатуристам по безопасности во время путешествий самолетом. По ее словам, туристам, путешествующим авиатранспортом, стоит избегать еды с подносов.

Как сказала бортпроводница, обслуживающий персонал видит, как многие люди кладут головы, меняют подгузники своим младенцам и даже ставят ноги на подносы.

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