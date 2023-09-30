12% пассажиров признают, что раздражали других своими действиями в самолете.

Для многих момент посадки в самолет является началом долгожданного отпуска. Впрочем некоторые расслабляются чрезмерно и позволяют себе мешать другим в самолете. Опрос, проведенный Skyscanner, показал, что 12% пассажиров признаются, что когда-либо раздражали других своими действиями в самолете, пишет The Sun.

Четверть из них снимали обувь и носки в самолете, 17% вставали, как только самолет приземляется, чтобы как можно скорее выйти. При этом представители поколения Z (1997-2010) чаще всего считали себя виновным в нежелательном поведении в самолете (22%). За ним следуют миллениалы (1981-1996 годы) – 18%, и далее – бумеры (1946-1964) – 7%.

"Многие люди в самолете – те, кто отправляются в отпуск. Их можно простить за то, что они расслабились и слишком рано перешли в режим "отпуск". Но важно учитывать своих попутчиков, когда вы делаете что-то, что может показаться раздражающим. Если вас это раздражает, вероятно, это признак того, что вам также следует избегать этого", – комментирует представитель Skyscanner.

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Опрошенные путешественники рассказали, что больше всего их раздражают те, кто употребляет много алкоголя в самолете, а также люди, которые позволяют своим детям бегать в салоне. Помимо этого, путешественники говорили, что их раздражают люди, которые долго стоят в очереди у выхода на посадку, и те, кто хлопает, когда самолет приземляется. Также многих раздражает, когда пассажир впереди закидывает волосы на спинку сиденья, закрывая человеку позади экран.

Вот 5 действий в самолете, которые, согласно данным опроса, раздражали людей во время авиаперелетов больше всего:

употребление чрезмерного количества алкоголя во время полета (назвали 48% опрошенных);

родители, позволяющие своим детям бегать в самолете (48%);

люди, которые обходят очереди (43%);

люди, которые откидывают сиденье при подаче еды и напитков (43%)

люди, которые откидывают сиденье назад в любой момент полета (40%)

Советы туристам - поведение, которого стоит избегать

Ранее эксперты определили 5 привычек туристов, которые всех раздражают. Также было проведено исследование, которое показало, что больше всего пассажиров самолетов раздражает стук по спинкам их кресел, злоупотребление алкоголем и резкие запахи.

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