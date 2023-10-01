Отказ от привычной функции "выбрать место" на самом деле может помочь вам сэкономить немного денег.

Авиаперевозчик Ryanair известен своими бюджетными тарифами на полеты. Тем не менее, эксперты по путешествиям поделились несколькими советами о том, как можно сэкономить еще больше и избежать дополнительных сборов.

Как пишет Mirror, несмотря на то, что Ryanair – одна из самых успешных авиакомпаний в мире с точки зрения количества пассажиров и ее текущего роста, туристы не всегда в восторге от полученного опыта, когда путешествуют именно с этим перевозчиком.

Редактор Which? Travel Рори Боланд рассказал, что "у авиакомпании есть огромный выбор разных тарифов, с разными приложениями и дополнительными услугами, из-за чего пассажирам может быть трудно понять, какой вариант на самом деле самый дешевый". Он поделился несколькими советами, как сэкономить ваши средства.

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"Несколько простых советов включают выбор сторонней туристической страховки. Также всегда позволяйте своему банку обрабатывать любую конвертацию валюты для рейсов, цена которых не производится в фунтах (для туристов из Британии) – тарифы Ryanair часто гораздо менее конкурентоспособны. Ее тарифы варьируются от "базовых" до "Flexi Plus", но мы обнаружили, что путешественникам лучше добавлять вручную такие услуги, как выбор места и багажа, к основному тарифу, поскольку это часто дешевле", – подчеркнул он.

Также вы можете отказаться от автоматического обменного курса Ryanair, но вам нужно знать, где искать эту кнопку. Сначала нажмите "Хотите узнать больше о нашем гарантированном обменном курсе?". Затем вы увидите сообщение о том, что вы можете отказаться от конвертации компании, сняв отметку. Однако перед этим сверьтесь с курсом вашего банка, чтобы точно убедиться, что заплатите меньше.

Еще один важный совет – не отказывайтесь от мест не рядом с друзьями. Как и в случае с большинством бюджетных авиакомпаний, вам нужно будет доплатить, если вы захотите выбрать места, чтобы быть с другим членом вашей группы. Если вы этого не сделаете, нет никакой гарантии, что вы сможете сидеть вместе. При этом, согласно последним данным Which?, около 66% пассажиров, которые не заплатили за выбор мест, в итоге сидели с остальной частью своей группы.

Также туристами советуют не выбирать "гибкий тариф". Одним из дополнительных предложений Ryanair является тариф Flexi Plus. Преимущества заключаются в праве сменить рейс без комиссии, возможности выбора места с большим пространством для ног, быстрый контроль безопасности и возможность взять ручные клади. Однако эта опция может существенно ударить по вашему кошельку.

У вас также может возникнуть соблазн выбрать "обычный тариф" для поездки, который включает в себя приоритетную посадку, ручную кладь и бесплатный выбор стандартных мест, но в конечном итоге это не всегда будет дешевле.

Берите меньше сумок: лучше возьмите одну весом 20 кг, чем две по 10 кг. Если вы не беспокоитесь о "приоритетной посадке", может быть дешевле зарегистрировать один 20-килограммовый чемодан, чем брать две ручные клади по 10 кг и приоритетную посадку.

Другие советы туристам: когда лучше бронировать билеты

Все любят экономить деньги. Поскольку авиаперелеты – не всегда самый дешевый вариант для путешествия, есть один "лайфхак": бронируйте билеты в воскресенье. Они обойдутся на до 13 процентов дешевле, чем билеты, забронированные в пятницу.

Кроме того, обратите внимание на время вылета. По статистике, рейсы с 9:00 до 15:00 реже всего отменяются.

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