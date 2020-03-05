Лиссабон: есть, пить, наслаждаться

Где, когда и почем есть

Центральные районы Лиссабона – это Алфама, самый старый район с узкими улочками и цветными домами, и Байро Алто, где живет много местных жителей. От Алфамы длинной, извилистой, живописной дорогой мы поднимаемся к святилищу Сент-Джордж и к самым красивым смотровым площадкам, с которых открываются виды на весь город. Тут вы найдете ресторан на любой вкус, много рюмочных с жинжей, лавок с сувенирами и даже магазинов с консервами. Что интересно, местные часто ужинают в ресторанах, я бывала в таких. Блюдо дня тут стоит от 4 до 8 евро, и это очень вкусно. В основном, по посетителям заметно, что это не туристы зашли на ужин. Многие рестораны работают с 12 до 15, потом у них перерыв до 19, а после они снова открыты до последнего клиента. Вино стоит от 4 евро за графин «домашнего», до 30-35 евро – за обычную бутылку.

Рыба – всему голова

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Фирменными блюдами португальцев можно считать блюда из трески – по-португальски «бакальяу». Да, в Португалии вы найдете 1001 блюдо из трески, поговаривают, что здесь хватит рецептов на каждый день года, но мне это кажется скорее преуменьшением. Котлеты с бакальяу, рис с бакальяу, пирожные с бакальяу, жареная треска и вареная, в комбинации с овощами и даже с ветчиной!

Моим советом будет попробовать bacalhau à margarida da praça – гриль с вареным картофелем или bacalhau à moda de Viana – обернутый капустными листьями. Рыбное блюдо обойдется от 8 до 12 евро, порции очень большие, и одну можно смело делить на двоих. На севере страны, в Коимбре, пекут кукурузные лепешки с треской, а в Синтре – готовят bacalhau espiritual, с морковью, соусом бешамель, обжаренный до золотистого цвета.

Но хватит о треске. Есть еще одна не менее важная рыба – сардина. В Лиссабоне в начале лета проходит целый фестиваль сардин, их жарят на гриле практически на каждой улице. Также сардины привозят на подарок домой в виде консервы. Купить такой подарок можно в туристическом центре за 7 евро, тогда он будет в красивой подарочной упаковке, или в супермаркете за 1,5 евро.

Не морепродуктами едиными

Наверное, теперь вы будете думать, что Португалия — это рыбная страна, но я удивлю вас! Ведь, на самом деле, в Португалии очень любят мясо. Попробуйте калорийное блюдо фейжоада – рагу с бобами, капустой, рисом и разнообразными видами копченого мяса и колбас. На севере страны, в Порту, особой популярностью пользуются говяжьи потроха. А проголодавшись, в каждой таверне Лиссабона вы найдете традиционный говяжий стейк за 8-10 евро, в туристическом центре – до 15 евро. Он подается с гарниром, который включает в себя одновременно рис и картошку фри. Во всех ресторанах нет большого разнообразия салатов, зачастую это помидоры, огурцы и листья салата, приправленные оливковым маслом. Цена такого подходящего к мясу блюда – 3-4 евро.

Напитки и десерты

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Каждый обед в Португалии традиционно дополняется вином. Самое популярное и эксклюзивное – винью верде, «зеленое вино». Вам также предложат портвейн, родиной которого является город Порту. Цена за бутылку от 5 евро в супермаркете и от 14 евро в кафе.

Улицы Лиссабона наполнены рюмочными с еще одним традиционным напитком – вишневой наливкой жинжей. Одна рюмочка бодрящей вишни обойдется в 1,2 евро. Также ее часто везут на подарок. Ее можно приобрести и в супермаркете: литр наливки обойдется в 10 евро.

Ну и на десерт – знаменитые паштел де ната, пирожные из слоеного теста с заварным кремом. В Лиссабоне есть несколько кафе, которые работают исключительно на производстве этого десерта. Один паштел и капучино обойдется вам в 3 евро.

Неподалеку от Лиссабона, в древнем городе Синтра, вы сможете попробовать piriquita, еще одно вкуснейшее пирожное из слоеного теста. Когда-то владелец кафе-кондитерской купил здание за банку краски, а теперь бесчисленные толпы туристов стремятся сюда со всего мира, чтобы посетить его кафе.

Анастасия Ляхоцкая, руководитель отдела Португалия, Грузия, ОАЭ туроператора JoinUP!

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