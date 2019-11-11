Киев по карману: топ идей для бюджетного путешествия в столицу (видео)

Киев - лучший вариант для бюджетных каникул.

С компактным центром, развитой системой метро и богатством исторических памятников, вряд ли можно представить лучшее место для того, чтобы бесцельно бродить и открывать новое на ходу. Поездка в Киев не прожжет дыру в вашем банковском счете.

Пять прекрасных идей, что стоит делать в Киеве при скромном бюджете.

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Прогулка в метро

Киевское метро насчитывает три ветки и 52 станции, всего за 8 грн можно добраться до любой точки города. Каждая станция по-своему уникальна и имеет интересные архитектурные черты. Обязательно посетите самую глубокую станцию метро в мире «Арсенальная».

Самостоятельные пешие туры

В городе, где даже сами улицы привлекают внимание, не нужно иметь полные карманы, чтобы насладиться видами. Выберите направление и посвятите день блуждание по брусчатке, исторических площадях и аллеях. Прогуляйтесь по Крещатику – центральной улице Киева протяженностью 1,5 километра. Поднимитесь через Владимирскую горку до старого города и откройте для себя много нового. Завершите прогулку на Андреевском спуске – одной из самых известных улиц города. На радость путешественникам с небольшим бюджетом, почти все достопримечательности в пешей доступности. Поэтому не нужно беспокоиться о дополнительных затратах на проезд.

Посещайте церкви

Киевские храмы порадуют каждого туриста и почти ничего не стоят. Начните с Софийского собора на одноименной площади. Потом пройдитесь до Михайловского Златоверхого монастыря, который находится напротив. Туда можно заходить бесплатно, а внутри вы увидите уникальное убранство интерьера. За доплату можно подняться на башни церквей, откуда открываются потрясающие виды. Далее пройдитесь до Андреевского спуска, где вас встретит удивительная бирюзовая Андреевская церковь.

Исследуйте уличное искусство

В Киеве бушует уличное искусство, и отыскать что-то интересное можно в неожиданных местах. Украинская столица известна огромными художественными работами на домах – муралами. Они часто спрятаны в менее туристических частях города, куда вы никогда просто так не зашли бы. Поэтому можно потратить весь отпуск, в поисках более 150 произведений искусства, созданных как местными, так и международными художниками. Галерея на открытом воздухе, которая охватывает большинство улиц - это самая большая тайна Киева, которая не будет стоить вам ни копейки.

Наслаждайтесь кофе

Кофейная карта Киева предлагает десятки укромных мест, где не нужно отдавать большие средства. Киоски и небольшие кафе на каждом углу обычно имеют интересный дизайн и уникальные напитки.

Как ранее писал УНИАН, куда поехать, если очень нужна перезагрузка, но нет возможности уехать далеко и надолго. Конечно, самый простой способ – устроить себе кратковременную экскурсию из города, чтобы утром выехать, а вечером вернуться домой. Вариантов здесь множество, начиная от организованных экскурсий и заканчивая самостоятельными выездами.