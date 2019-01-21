Экстремальные развлечения: что такое фэтбайк и как правильно подготовиться к нему зимой

Что такое фэтбайк

Если вы думаете, что велосипед – это занятие исключительно для теплого времени года, вы глубоко ошибаетесь. Ведь фэтбайк – это как раз экстремальный вид спорта на велосипеде, только не совсем обычном. Фэтбайк, от английского fatbike или же «толстый велосипед», отличается от прочих моделей велосипедов усиленной прочностью и широкими покрышками – ширина шин достигает 9,7-11,4 см.

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Есть у таких велосипедов еще одна особенность – низкое давление в шинах, что увеличивает площадь контакта с поверхностью. Это помогает проехать по неровной местности, хотя и не позволяет развивать большую скорость. Тем не менее, фэтбайк сможет пробраться там, где обычный «двухколесный» провалится в снег. А еще этот транспорт значительно лучше держится на льду.

Немного истории фэтбайка

Для наших краев фэтбайк пока еще довольно новый вид спорта, но в мире он популярен уже почти 30 лет (хотя первые велосипеды с толстыми колесами упоминались в западной прессе еще в 30-х годах ХХ века). В Америке этот вид зимней активности распространился в 90-х годах прошлого века, а оттуда уже добрался до остального мира.

«Отцом» фэтбайка считается живущий на Аляске Марк Грюнвальд (Mark Gronewald), который и придумал термин fatbike. Он, как настоящий велосипедист, не мог оставаться без любимого транспорта на протяжении долгой северной зимы. Тогда парень собственноручно растянул трехдюймовые (7,62 см) покрышки своего велосипеда до размера стандартного велосипедного обода (8 см). В итоге его детище позволило наслаждаться катанием на велосипеде не только по ровным дорожкам в теплые летние деньки, но и по заснеженному февральскому лесу. Это событие американский знаток велосипедов и популярный веломеханик Шелдон Браун даже назвал одним из самых важных для велосипедистов после изобретения горного велосипеда.

Примечательно, что именно на фэтбайке велосипедистка Мария Лейерштам в 2013 году покорила Южный полюс. Ранее туда не смогла добраться ни одна другая модель велосипедов.

Весит фэтбак 14-17 кг, почти третья часть веса – это колеса. Такие велосипеды особенно популярны в северных странах. Также фэтбайки активно используются в спортивных соревнованиях, чаще всего в гонках по пересеченной местности.

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Ну а 3-4 года назад этот вид спорта пришел в Украину. В зимнее время это отличный способ провести время на свежем воздухе, получить заряд экстрима и отлично отдохнуть.

Обычно фэтбайкерами становятся те, кто увлекается ездой на горном велосипеде, любители трекинга и те, кто просто не хочет расставаться с любимым видом транспорта в зимнее время.

Где достать фэтбайк

Фэтбайки можно приобрести в различных интернет-магазинах, а стоимость такого велосипеда колеблется от 10 до 40 тысяч гривень. Следует отметить, что веломеханики не советуют экономить, покупая самые дешевые комплектующие. Все-таки фэтбайк это транспорт для трудных дорог и должен отличаться повышенной надежностью и прочностью.

При этом стоит учесть, что для езды на фэтбайке нужно обладать достаточной физической подготовкой, ведь велопрогулки на нем – это серьезная нагрузка на мышцы.

Тем не менее, для тех, кто хочет приобщиться к фэтбайку, но не хочет напрягаться, существуют электромодели с небольшим двигателем на 500 Вт. Передвигаться на також электрофэтбайке можно до 50 км без подзарядки. Стоят они подороже (около 40 тысяч гривень), но тут есть несколько преимуществ для тех, кто не любит крутить педали. Ведь на нем с легкостью можно проехать там, где могут устать ноги – по сугробам, песку, камням. К слову, в финском городе Оулу каждый пятый житель вместо машины или общественного транспорта использует электрофэтбайк.

Фэтбайк – это весело

Если у вас есть фэтбайк, зима точно не будет скучной. Ведь можно прекрасно проводить время, заниматься спортом и рассматривать окрестности одновременно. Можно поехать в парк или кататься рядом с домом, в зависимости от того, насколько у вас хватит фихической подготовки.

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Если удастся найти таких же увлеченных велоспортом, как вы, можно отправиться за город кататься по заснеженным дорожкам, по которым не рискуют ехать автомобили, ведь благодаря широким шинам такой велосипед не провалится. Также на фэтбайке можно спуститься к побережью замерзшей реки или вовсе выехать на лед. Главное – убедиться, что лед на речке крепкий и вам не угрожает опасность.

А еще фэбайк - это полезно, ведь время езды укрепляется сердце, снижается риск инфаркта и тратится больше калорий. В итоге – вы становитесь здоровее и лучше выглядите. Кроме того, широкие покрышки добавляют дополнительный комфорт во время поездки. Ведь на фэтбайке практически не чувствуются ямы и кочки, потому что такие колеса их «проглатывают». В условиях города это тоже пригодится, так как наши дороги далеки от идеала, а по пути нередко встречаются бордюры и «лежачие» полицейские.

Как правильно одеться для фэтбайка зимой

Чтобы зимняя езда была на пользу, а не во вред, очень важно правильно одеться. Ведь на скорости велосипедиста запросто может продуть, а незащищенные участки кожи (обычно это шея и запястья) мгновенно становятся нечувствительными и обмораживаются. Поэтому если всерьез собрались кататься на фэтбайке зимой, следует обзавестись специальной одеждой. Стоит она ненамного дороже обычной, зато отлично сохраняет тепло, не продувается и отводит пот.

Кроме того, профессионалы советуют одеваться многослойно, подбираться одежду с длинными рукавами, а также не забывать о термобелье. Ведь одежда из обычной хлопчатобумажной ткани в данном случае никак не подходит – она легко продувается, намокает от пота и не высыхает. В итоге вы рискуете заболеть простудой в два счета.

Также зимой в рюкзаке велотуриста обязательно должны быть термос или специальная двухслойная фляжка, запасные шапка, перчатки, питательная еда и комплект с запчастями для ремонта велотранспорта.

Соревнования по фэтбайку

Для тех же, кто готов взяться всерьез за покорение этого вида спорта, существует множество соревнований по фэтбайку, а также трейлрайдингу. Это катание на горном велосипеде по тропинкам и дорожкам в лесу с легким добавлением экстрима. Такая тропа с легкой «подготовкой» носит название трейл. Дорожки могут содержать вылеты, корешки и секции из камней. Чтобы их преодолеть, нужно уметь спускаться по довольно жестким съезжалкам и контролировать байк на тропинке. Вот так, например, украинские велосипедисты устроили себе трейлрайдинг в Карпатах.

Большой плюс фэтбайков в том, что многие из них универсальны, то есть, подходят для катания как зимой, так и летом. Стоит только сменить резину, как в автомобиле. Этот транспорт, помимо снега, проедет по песку, грязи, скользким булыжникам, легко проскользнет в высокой траве.

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Там, где спорт и движение, всегда энергия и хорошее настроение. Если вы искали что-то новое и не хотели ждать до весны, самое время поэкспериментировать. А вдруг фэтбайк станет вашим любимым видом транспорта, и вы не захотите больше добираться на работу на маршрутке?

Вероника Кордон