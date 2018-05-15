Небо для путешественников становится ближе с каждым днем

Нынешним летом авиарынок Украины существенно расширит возможности для авиапутешественников. Традиционно, во время весенне-летнего расписания полётов, которое начинается с марта и заканчивается в октябре, авиакомпании возобновляют сезонные маршруты и увеличивают частоты по ряду направлений. Что, впрочем, неудивительно, ведь с приходом весны резко вырастает поток туристов. И все чаще всем остальным видам транспорта они предпочитают самый быстрый - самолеты. Подтверждает этот тезис статистика пассажиропотока в украинских аэропортах. Так, за 2017 год «воздушные гавани» страны увеличили поток пассажиров на 28% - до 16,5 млн. Такие показатели говорят об ускорении роста украинских аэропортов, ведь в 2015 и 2014 годах из-за военной агрессии России против Украины и последовавшего экономического кризиса наблюдался отток пассажиров.

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Эксперты уверены, что в будущем украинский авиарынок, в том числе, и благодаря заработавшему с лета 2017 года безвизовому режиму с Евросоюзом, продолжит расширяться. По прогнозам австрийской консалтинговой компании Airport Consulting Vienna, к 2045 году только крупнейший аэропорт Украины «Борисполь» может увеличить пассажиропоток до порядка 54 млн пассажиров с 10,5 млн в прошлом году.

Эти перспективы привлекают все больше зарубежных авиакомпаний, которые открывают как сезонные, так и новые регулярные рейсы по украинским направлениям. Активно развиваются отечественные авиационные компании, пополняя свой парк новой летной техникой и открывая новые маршруты. Жизнь заставляет крутиться и украинские аэропорта, начавшие активно вкладывать деньги в свое развитие.

Как сообщили УНИАН в Госавиаслужбе, в 2017 году перевозки по международным регулярным маршрутам осуществляли десять украинских авиакомпаний в 39 стран и 29 иностранных авиаперевозчиков в 29 стран. В 2018 году количество стран и маршрутов для авиапутешествий увеличилось. Так, Госавиаслужба утвердила расписание регулярных рейсов шести украинским авиаперевозчикам в 40 стран, 32 иностранным авиаперевозчикам в 31 страну. Также, утверждено расписание для трех украинских авиакомпаний по внутренним маршрутам из аэропортов Украины: Винница, Днепр, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев (Борисполь), Киев (Жуляны), Львов, Одесса, Харьков, Херсон, Черновцы. Таким образом, расширение географии полетов позволит украинцам в этом году открыть новые горизонты.

Все – за экзотикой и на пляж!

Итак, что же ждет авиационных путешественников нынешним летом?

Столичные любители морского отдыха смогут воспользоваться новым сезонным рейсом авиакомпании МАУ. Национальный перевозчик с апреля открыл прямое сообщение с Египтом по маршруту Киев - Каир. Билеты на этой рейс обойдутся пассажиром от 2950 гривень в обе стороны. Стоит отметить, что воспользоваться рейсом смогут и жители других городов Украины. Перевозчик уверяет, что расписание составлено таким образом, чтобы в аэропорту «Борисполь» обеспечить оптимальные стыковки с сетью внутренних рейсов МАУ в/из Одессы, Львова, Днепра, Харькова, Запорожья, Херсона, Ивано-Франковска и Черновцов.

Также, киевляне в этом году получат прямое сообщение с Мальтой. В эту островную страну, которая расположена в сердце Средиземного моря, с 19 июня откроет прямые авиарейсы авиакомпания Air Malta. Таким образом, из аэропорта "Борисполь" билеты на рейс 19 июня можно купить от 110 долл. по тарифу, предусматривающему только перевозку ручной клади.

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Жителей столицы порадует и венгерская лоукост-авиакомпания WizzAir. Перевозчик с 21 июня запустит новый рейс из Киева в столицу Португалии – Лиссабон. Но, улететь в начале лета на край континента к берегу Атлантического океана влетит украинцу в копеечку. Полет в одну сторону 21 июня обойдется в 11 500 гривень. Правда, уже на конец июля билеты можно купить за 3700 гривень. К слову, новые рейсы из Киева в Лиссабон начнут выполнять на два месяца позже запланированного. Изначально компания хотела запустить рейс с 19 апреля.

Новые регулярные рейсы в 2018 году из Киева в Испанию (Барселона), ОАЭ (Дубай) и Грецию (Ларнака) ожидаются от нового украинского бюджетного авиаперевозчика SkyUp. На презентации авиакомпании в прошлом году лично присутствовал министр инфраструктуры Владимир Омелян. Тогда, было заявлено, что с апреля 2018 года SkyUp будет осуществлять чартерные перевозки из Киева, Харькова, Львова, Одессы по 16 направлениям, а в июне компания выйдет на регулярные внутренние рейсы, которые будут выполняться по бюджетным ценам. В ходе презентации, генеральный директор авиакомпании Евгений Хайнацкий заявил, что цена в направлении Киев - Одесса составит от 499 гривень в одну сторону. Однако, в апреле этого года SkyUp сообщил о том, что начало полетов перенесено из-за задержки с получением сертификата эксплуатанта. Теперь, компания планирует начать регулярные внутренние рейсы Киев-Одесса и Харьков-Одесса со середины июня. Первые регулярные маршруты за рубеж в сетке SkyUp должны появятся осенью.

Жители Одессы, которые захотят отдохнуть на побережьях других морей смогут с 26 июня воспользоваться новым прямым рейсом в Тель-Авив. Выполнять полеты будет авиакомпания Sund’Or два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Также, в этом году жители Одессы получили возможность улететь в Софию. Рейсы выполняет авиакомпания Bulgaria Air. Согласно системе бронирования авиаперевозчика, полет эконом классом в одну сторону стоит в пределах от 46 до 85 евро в зависимости от даты вылета. Также, в летнем сезоне 2018 года греческая авиакомпания Ellinair свяжет прямым сообщением Одессу со вторым по величине городом Греции - Салониками. Так, с 27 мая можно улететь в греческий город по цене от 88 евро в одну сторону.

Также, авиакомпания Ellinair порадует жителей Харькова. С 2 июня компания возобновит сезонные рейсы Харьков-Салоники. Вылететь в Грецию 2 июня можно будет от 131 евро. Кроме этого, харьковчане получат новый рейс в Грузию. С 4 июня украинская авиакомпания YanAir начнет выполнять прямые перелеты по маршруту Харьков–Батуми. Стоимость билетов в одну сторону - от 3 252 тыс. гривень.

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В свою очередь, Львов также улучшит сообщение с Грузией. В период летней навигации украинская авиакомпания YanAir с 8 июня запустит прямые регулярные рейсы в Батуми (Грузия). Билеты на новые рейсы можно купить от 6226 гривень в обе стороны. Кроме того, уже сейчас львовяне могут отправится погреться под солнцем Барселоны. Прямое сообщение с прекрасной столицей испанской Каталонии с апреля открыла украинская авиакомпания МАУ. К примеру, билеты эконом класса на май можно купить от 1900 гривень.

Новые возможности получат и пассажиры других региональных аэропортов. Так, с 27 апреля, на летний период, регулярные рейсы запустила авиакомпания МАУ по маршруту Черновцы-Бергамо (Италия) по пятницам и воскресеньям. Также, из Черновцов будут осуществляться чартерные рейсы. В частности, авиакомпания Bravo Airways в рамках сотрудничества с туристической компанией Join UP с 25 марта начала выполнять чартерный рейс в египетский Шарм-эль-Шейх. Также с 16 мая по 12 сентября из аэропорта «Черновцы» будут осуществляться полеты в Анталию. Турецкий курорт в Анталье могут посетить и туристы из Полтавы и Ривного. Чартерные рейсы из Полтавы начала выполнять авиакомпания Yanair, а из Ривного авиакомпания Anda Air.

Время знакомомиться с Европой

Нынешний сезон особенно радует почитателей живописной архитектуры, шопинга и кулинарии западной и центральной Европы. Так, лоукост-авиакомпания Wizz Air с 26 марта выполняет полеты из Львова в Гданьск, Катовице (Польша) и Дортмунд (Германия). Желающие улететь могут купить билеты по цене от 279 гривень в Гданьск и Катовице, а в Дортмунд - от 719 гривень. Конечно, при условии раннего бронирования. Кроме того, Wizz Air порадовал львовян 1 мая, решив запустить рейсы из Львова в Лондон на четыре месяца раньше, чем планировали изначально. Теперь, за 659 гривень все желающие могут посетить туманный Альбион. Рейсы будут осуществляться в аэропорт Лутон, который расположен в 48 километрах от британской столицы.

В свою очередь, авиакомпания LOT Polish Airlines запустила рейс из Львова в город Ольштын, который расположен на севере Польши на реке Лына. В этом направлении туристы смогут улететь от 800 гривень. Правда, желающих пока немного.

«Мы понимаем, что это направление еще нужно развивать. К сожалению, на первом рейсе прибыло только тридцать три пассажира, а на вылет был только один пассажир. Пока больше поляков едет к нам, чем львовяне знают об Ольштыне», - заявила генеральный директор аэропорта «Львов» Татьяна Романовская.

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Порадует жителей культурной столицы Украины итальянский лоукостер Ernest Airlines. Авиакомпания объявила о запуске с 22 июня 2018 двух рейсов из Львова в Италию - в «столицу моды» Милан (аэропорт Мальпенса) и в «вечный город» - Рим (аэропорт Фьюмичино). Все рейсы перевозчик обещает выполнять на постоянной основе. Билеты на 22 июня в Милан можно купить за 74 евро, а в Рим за 124 евро.

Стоит отметить, что с началом осенне-зимнего расписания полётов, в аэропорт «Львов» наконец-то должен залететь ирландский лоукостер - Ryanair. Эпопея с приходом авиакомпании длится уже второй год. Так, в марте 2017 года Ryanair объявлял о запуске полетов, но в средине лета передумал из-за разногласий со столичным аэропортом «Борисполь». В марте 2018 года ирландский лоукостер снова объявил о запуске рейсов из Украины. Так, Ryanair планирует с 2 ноября полететь из Львова в Варшаву и Лондон, с 31 октября в Дюссельдорф и Миммингем, а с 30 октября в Краков. К слову, цены билетов у авиакомпании действительно привлекательные. Например, билет из Львова в Варшаву на 31 октября можно купить за 25 евро, а в Лондон на 2 ноября – 30 евро. Поэтому будем надеяться, что в этом году нас не ждет дежавю.

У одесситов, желающих отправится в Европу, также появится больше направлений для путешествий. В Польшу с 22 мая можно будет улететь с украинской авиакомпанией YanAir, которая откроет рейс в Краков. Предполагается, что билет на первый рейс можно купить за 1800 гривень. Еще одним вариантом для одесских туристов может стать столица Латвии - Рига. В этот город после трехлетнего перерыва возобновила прямые рейсы авиакомпания АirBaltic. Региональный представитель компании в Украине Мария Радченко считает, что рейс откроет одесситам новые возможности для путешествий в Европу и Скандинавию.

Кроме этого, из Одессы в Берлин и Франкфурт думает запустить прямые рейсы авиакомпания МАУ. В начале года перевозчик сообщил, что будет летать в столицу Германии с 11 июля, а во Франкфурт с 14 июня. Но, немного позже эти рейсы исчезли с сайта МАУ. В авиакомпании рассказали, что такие действия связаны с изменением графика. «Рейсы из Одессы в Берлин и Франкфурт изначально рассматривались в ночном расписании, которое не так удобно для пассажиров. Поэтому в настоящее время МАУ работает над формированием нового удобного графика полетов между Одессой и городами Германии», - сообщили УНИАН в авиакомпании.

Украинский перевозчик порадовал и жителей Харькова. МАУ с апреля начала выполнять регулярные авиарейсы в Милан. Купить билет в обе стороны без багажа можно от 5 018 гривень. Еще одной радостной новостью для харьковчан стало возвращение бюджетной авиакомпании Wizz Air. Так, с 5 апреля лоукостер запустил рейс Харьков – Дортмунд. Правда, бюджетно улететь можно только с осени – около 2 000 гривень, тогда как цена билета на 31 мая обойдется в 4 359 гривень. Кроме немецкого города, Wizz Air планирует с 20 июня запустить рейс из Харькова в польский Катовице. Билет на первый рейс стоит 1 329 гривень. Также, с 25 ноября венгерская авиакомпания начнет летать в австрийский город Вена. За путешествие на первом рейсе придется заплатить минимум 1 839 гривень.

Новые направления от Wizz Air ожидают и киевлян. Так, столичный аэропорт «Киев» им. И. Сикорского с 21 июня получит новый рейс в/из Таллинна. На данный момент цена билета на первый рейс начинается от 3 689 гривень. Расширяя свою маршрутную сеть, Wizz Air планирует открыть новые рейсы из Киева во Франкфурт-на-Майне и Берлин (Германия) с 1 июля и в Вену (Австрия) с 28 октября. Исполнительный вице-президент и заместитель генерального директора авиакомпании Wizz Air Стивен Джонс заявил, что цены будут стартовать от 989 гривень, а полеты будут выполняться семь дней в неделю.

Не оставил без внимания Киев и итальянский лоукостер Ernest Airlines: 23 июня, авиакомпания запустит регулярные рейсы из Киева в Болонью. Правда, улететь по низкой цене можно осенью. Например, на 25 сентября билет можно купить за 56 евро, тогда как на 23 июля за 156 евро. В другой европейский город – Таллинн, можно добраться с эстонской авиакомпанией Nordica. В конце апреля она запустила прямые рейсы из аэропорта «Киев». Стоимость билета в одну сторону будет составлять около 70 евро.

Желающие посетить прекрасный город знаменитого датского сказочника Х. К. Андерсена, могут купить билеты из Киева в Копенгаген. Новый рейс авиакомпания МАУ запустила с 25 апреля. Киевляне, также могут насладится красотой Альп. Швейцарская авиакомпания Swiss после четырехлетнего перерыва запустила рейс Цюрих-Киев. Билеты из Киева можно купить в среднем за 300 долларов.

Кроме этого, как и из львовского аэропорта, из Киева обещает полететь ирландский лоукостер – Ryanair. Авиакомпания объявила, что с конца октября будет осуществлять рейсы из Киева в Братиславу, Гданск, Краков, Познань, Стокгольм, Вильнюс, Варшаву и Вроцлав. А первый рейс Ryanair в Украине должен состоятся 3 сентября из Берлина в Киев. Помимо Ryanair, в 2018 году полететь из Украины обещает лоукост-авиакомпания Eurowings. По словам генерального директора Международного аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина, лоукост-перевозчик Eurowings планирует начать полёты по маршруту Киев-Берлин с дальнейшим открытием полётов в Дюссельдорф.

А вот жители Запорожья ожидают на первый маршрут в Европу. Польская авиакомпания LOT планирует открыть с 2 июля рейс Запорожье - Варшава. Билеты эконом-класса по тарифу Saver, который включает перевозку только ручной клади, продаются по цене от 4000 гривень в обе стороны. С учетом перевозки одной единицы багажа перелет в обе стороны по тарифу Standard обойдется от 5100 гривень туда-обратно.

Далекие горизонты

Новые возможности открываются для украинцев, которые путешествуют на дальние расстояния. Правда, полететь прямым рейсом можно пока в ограниченное число стран. Желающих побывать на краю света ждет пересадка. В таком случае пассажир рискует просидеть в аэропорту несколько часов, а то и вовсе не успеть на свой очередной рейс. Поэтому, в последнее время, идеология стыковых рейсов уступает место прямым перелетам.

Так, в 2018 году авиакомпания МАУ открыла регулярные рейсы из Киева в Дели. Желающим посетить Индию придется заплатить как минимум 14 849 гривен за билет в одну сторону. Также, с 6 июня МАУ планирует начать полеты между Киевом и Торонто. В планах украинского перевозчика еще один дальнемагистральный рейс из столицы Украины на тропический приморский курорт Китая - Санья. «Что касается Саньи, то в связи с отсутствием разрешений МАУ в 2018 году выполняла только чартерные рейсы. В настоящее время авиакомпания подала в Госавиаслужбу Украины документы и заявку на получение регулярного назначения», - сообщили УНИАН в авиакомпании.

В целом, национальный украинский перевозчик в ближайшие пять лет намерен существенно расширить географию полетов. По словам главы набсовета МАУ Арона Майберга, в 2019 году планируется открыть рейсы в Гамбург, Лиссабон, Неаполь, Осло, Гомель, Ашхабад, Ташкент, Измир, Шанхай. В 2020 году - Дублин, Манчестер, Болонью, Гданьск, Бишкек, Кувейт, Майями, Гуанчжоу. В 2021 году - Загреб, Варну, Таллинн, Сеул, а в 2022 году - Белград, Братиславу, Бейрут, Шираз, Аддис-Абебу, Чикаго.

В свою очередь, директор аэропорта «Львов» им. Даниила Галицкого Татьяна Романовская заявила, что в следующем году авиакомпания МАУ будет осуществлять трансатлантические перевозки, не только из Киева, но и из Львова. "Мы действительно активно работаем над трансатлантическим направлением. Как с МАУ, так и с зарубежными авиакомпаниями. И если иностранцы планируют сразу открывать ежедневные рейсы, то наши могли бы открыть два-три рейса в неделю. Поэтому более реалистично, что именно украинский перевозчик полетит первым. И мы есть в их планах. Думаю, что в следующем году мы дождемся Нью-Йорка, или Чикаго, или Торонто", - отметила Романовская.

Как видим, в нынешнем году авиарынок Украины пополнится новыми маршрутами и авиакомпаниями. Причем, новые рейсы запускаются не только из столицы Украины. Региональные аэропорты также получают должное внимание со стороны авиаперевозчиков. Предвкушая дальнейший рост пассажиропотока, «воздушные гавани» Украины активно реконструируются. Так, в аэропорту «Одесса» завершают строительство новой взлетно-посадочной полосы, а в аэропортах Запорожье» и «Киев» планируют капитальные ремонты взлетных полос. Аэропорт «Борисполь» намерен вложить в развитие своей инфраструктуры около 10 млрд грн в течении пяти лет. К тому же, если верить Мининфраструктуры, уже в этом году должны возобновить работу аэропорты Ужгорода и Николаева. Более того, в профильном министерстве заявили, что намерены выделять по десять миллиардов гривень ежегодно дополнительного финансирования в течение четырех лет на строительство взлетно-посадочных полос в аэропортах Украины. Таким образом, у отечественных туристов есть все основания рассчитывать на открытие в ближайшие годы еще больше авиационных направлений. Время упаковывать чемоданы, небо ждет!

Александр Куницкий