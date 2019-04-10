Путешествие в Стамбул: чем сегодня восхищает столица Византийской империи

Как долететь в Стамбул недорого

Итак, долететь в Стамбул из Киева дешевле всего можно турецкими лоукост-авиалиниями Pegasus. Стоимость билетов из Киева стартует, как правило, от 80 долларов, если покупать его хотя бы за месяц. Данная авиакомпания летает также из Харькова, Львова и Запорожья, откуда билеты зачастую дешевле, чем из Киева - от 65 долларов. При этом у Pegasus’а иногда бывают 20%-е скидки, приуроченные к праздничным датам, например, ко Дню всех влюбленных.

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Стоит отметить, что рейсы из Киева в Стамбул у Pegasus непрямые, а с ночной пересадкой в Анкаре или Измире. Потому если вы не фанат ночных перелетов, то стоит выбрать рейс авиакомпании МАУ. Он осуществляется днем, но и заплатить за него придется не менее 3 тысяч гривень в одну сторону. Единственный вариант сэкономить – приобрести билет за 10 месяцев. В таком случае его можно «отхватить» всего за 662 гривни. Но такой «лайфхак» подходит только настоящим гуру планирования.

Кстати говоря, наличие в городе пробок обязательно следует учитывать при планировании обратной дороги в аэропорт. Вечером в час-пик тянучки в Стамбуле просто огромные, и дорога из центра города в аэропорт Сабихи Гекчен, расположенный в Азиатской части на другом берегу Босфора, вместо полутора часов может занять четыре (проверено автором статьи). Поэтому выезжать в аэропорт стоит намного заранее.

Где жить в Стамбуле

Теперь перейдем к вопросу, где лучше остановиться в Стамбуле. Во время первой поездки в древнюю столицу Византийской империи лучше всего поселиться в районе Султанахмет – так вы будете жить буквально в двух шагах от главных достопримечательностей: Голубой мечети, Айя Софии и Цистерны Базилики. Конечно, жилье здесь будет стоить дороже, чем в Азиатской части, но так как Стамбул – это огромный город, который к тому же страдает от пробок, то добираться каждый день в центр с окраин будет весьма проблематично.

По собственному опыту скажу, что самый оптимальный вариант размещения в Стамбуле – это квартиры на AirBnb. Если посвятить поискам некоторое время, то можно снять отдельную комнату в апартаментах в самом центре города за 20 долларов в сутки на двоих человек.

Место в хостеле будет стоить от 300 и до 600 гривень, при этом жить вы будете в общем номере на 6-8 человек. Номер в отеле обойдется в 1,5-2 тысячи гривень за ночь на двоих.

Что обязательно посмотреть в Стамбуле, а на что не стоит тратить время

- Мечеть Сулеймание. По своему масштабу и красоте эта мечеть превосходит даже Султанахмет (Голубую мечеть). Она была построена по приказу султана Сулеймана I Великолепного. И именно здесь находятся гробницы самого правителя и его жены-украинки Роксоланы.

Мечеть просто поражает своими размерами: одновременно внутри нее может поместиться более 5 тысяч человек. Кроме того, она выстроена посреди огромного сада, поэтому отправившись на прогулку сюда, будьте готовы провести здесь минимум 2 часа, рассматривая архитектурный ансамбль мечети и ее окрестности.

Располагается Сулеймание над заливом Золотой Рог на третьем городском холме, откуда открываются захватывающие дух виды на город и на залив Босфор. Интересно, что мечеть простояла 450 лет, пережив 89 землетрясений без каких-либо последствий. Это произошло благодаря уникальному фундаменту, заполненному водой.

- Голубая мечеть или Султанахмет - это первая по значению мечеть Стамбула. Она поражает своим великолепием с первого взгляда, особенно если раньше вам не приходилось видеть образцы исламской архитектуры. Изюминкой мечети является то, что у нее кроме традиционных четырех минаретов, есть еще два на внешних углах. По легенде, султан приказал построить стандартное количество золотых (алтын) минаретов - четыре, но архитектор построил шесть (алты) минаретов, очевидно, обыграв слова «золотой» и «шесть».

Название «Голубая мечеть» она получила благодаря огромному количеству белых и голубых изникских керамических изразцов ручной работы, которые использовались в декорациях интерьера. Поэтому мечеть поражает не только своей внешней архитектурой, но и внутренней отделкой.

- Музей Айя София. Собор, который сейчас является музеем, в свое время был и православным храмом, и мусульманской мечетью. Мечети в отличие от христианских храмов обычно украшены только орнаментами. Их не принято расписывать иконами, так как у мусульман считается, что, создавая человеческие образы, люди пытаются подражать Богу. Но в Айя София вы увидите, как поразительно могут сплестись воедино зодческие традиции архитектуры ислама и христианства. Собор является, пожалуй, единственным местом, где на стенах можно увидеть образ Иисуса в соседстве с цитатами из Корана.

- Цистерна Базилика. Это одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя, которое в разное время помогало городу переживать длительные осады. Водохранилище просто поражает своими размерами. Длина его 145 м, ширина 65 м, а высокие своды поддерживают множество колонн – их здесь целых 336!

Это место совершенно точно необходимо посетить каждому туристу в Стамбуле. Оно так и манит своей мистичностью и загадочностью. Кроме того, именно здесь снимали фильм «Инферно» с Томом Хэнксом в главной роли, поставленный по бестселлеру Дэна Брауна.

- Дворец Топкапы. Это огромный роскошный дворец XV века, 400 лет служивший резиденцией султанов, и одновременно музей с османскими сокровищами. Здесь вы сможете полюбоваться как аутентичным убранством резиденции турецких султанов, так и специально представленными экспозициями со старинным боевым сооружением турецкого войска, драгоценностей, часов и прочих сокровищ.

- Базар Специй или Египетский базар – это крытый рынок с истинно восточным колоритом, где продается все, начиная от специй и сладостей и заканчивая вышитыми платками и разноцветными лампами. Базар выглядит очень красочно, ведь всевозможные специи и разные виды лукума здесь выставляют в открытых лотках. Единственным минусом данного рынка, как и любого популярного туристического места, являются сильно завышенные цены.

А вот Гранд Базар я для посещения не советую, разве что, если вы очень большой любитель шоппинга. Это самый большой рынок в мире и площадь его просто поражает своими размерами. Базар занимает 61 улицу и включает в себя 4400 лавок и магазинов. А теперь представьте, что из каждой настырные продавцы кричат вам «Хэлоу! Привет!» и пытаются продать вам что-то по отнюдь не низким ценам. Уже через несколько минут голова начинает трещать так, что хочется поскорее отсюда выбраться.

Еще одним переоцененным местом среди туристов можно назвать Галатскую башню. Люди приходят сюда, чтобы на нее подняться и насладиться видом на европейскую часть города. Однако в очереди вам придется провести от одного до нескольких часов, а подъем на башню стоит около 300 гривень. В Стамбуле есть множество мест, с которых вид будет не хуже и при этом ничего не будет вам стоить. Так, на европейскую часть Стамбула можно посмотреть с одного из мостов через Золотой рог или с открытой площадки перед мечетью Сулеймание.

Если вы все же хотите увидеть Галатскую башню, то лучше всего туда прийти поздним вечером, когда ее подсвечивают, а вокруг уже практически не остается туристов.

Однако куда более интересной идеей в Стамбуле будет отправиться в один из местных баров. Так как город расположен на нескольких холмах, то во множестве таких заведений есть панорамные окна, где вы сможете насладиться потрясающим видом заката над Босфором.

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Еда в Стамбуле. Рекомендации местного жителя

Одна из самых приятных частей путешествия в Стамбул – это, конечно же, еда. В Стамбуле очень много аутентичных блюд, которые можно попробовать только там. Например, Кумпир – это огромная печеная картофелина, которую вы можете начинить чем угодно по собственному желанию. Сосиски, огурцы, кукуруза, свекла, салат – и все это тщательно приправляется майонезом.

Местные часто советуют заезжим туристам попробовать турецкий завтрак, однако хочу вас предупредить, что ничего необычного в нем нет, и, если вы хотите попробовать истинно турецкую кухню – это совсем не она. По сути, турецкий завтрак обычно состоит из ломтиков хлеба, к которому идет пара кусочков колбасы, несколько видов сыра, масло, мед и джем. Также на завтрак подают оливки и свежие овощи. Собственно, с тем же успехом этот завтрак можно назвать и украинским, исключив оливки разве что.

Если вы непременно хотите попробовать какой-нибудь фаст-фуд, но такой, который можно найти только в Стамбуле, то отправляйтесь в райончик Эминьоню неподалеку от Галатского моста. Здесь на набережной вы найдете несколько лодок, с которых подают самый популярный сэндвич в Стамбуле – Balik Ekmek.

Это жареная рыба в хлебе (чаще всего тунец или скумбрия) и немного салата, к которому подают лимонный соус. Стоит такое удовольствие 15 турецких лир (около 75 гривень). Если заказывать его в одном из кафе, расположенных на мосту через залив Золотой Рог, то в добавок к еде получите потрясающий вид на Босфор и Азиатскую часть города. Кстати, если немного отойти от набережной и заказать такой же сэндвич в кафе через дорогу, он обойдется в 10 лир, но и любоваться вы сможете только проезжающими мимо машинами.

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Разумеется, побывать в Турции и не попробовать пахлаву и лукум – это грех. Но если вы уже устали от этих сверхпопулярных десертов, рекомендую попробовать Кюнефе - сладкое блюдо арабской кухни. Кюнефе подают только в теплом свежеприготовленном виде, с хрустящей румяной корочкой теста Кадаиф, стекающим прозрачным медовым сиропом, а сверху щедро присыпанным дробленными фисташками и уже начавшим чуть подтаивать приличным куском каймака (густых сливок).

Одним из самых быстрых и дешевых перекусов в Стамбуле является жареная или вареная кукуруза, которую в туристических кварталах продают с маленьких лотков буквально на каждом шагу. Там же, кстати, можно купить и жареные каштаны. Сразу предупредим: на вкус ничего особенного, а заплатить за 100 грамм придется 10 лир. Еще одним популярным перекусом является турецкий крендель. Это бублик, чем-то напоминающий польский претцель. Стоит он всего 1,75 лиры, при этом продаются они всегда очень свежими и хрустящими.

Кроме того, отличная идея питаться в Стамбуле – покупать морепродукты на местных рынках и готовить их самостоятельно. Например, свежие креветки можно здесь купить по 250-300 гривень за кг. И, поверьте, их вкус и размер будет значительно отличаться от тех, которые вы за те же деньги купите в Украине.

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Конечно, за одну поездку увидеть все достопримечательности Стамбула будет сложно. Но мы надеемся, что наши советы помогут вам определиться с тем, что вы хотите увидеть в первую очередь, и правильно рассчитать свое время.

Ольга Броскова