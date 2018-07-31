Другая сторона Яремче: экстремальные спуски, настоящая гуцульская свадьба и уникальная пивная сауна

Если вы хотите полноценно отдохнуть в Украине за минимальное количество дней, «встряхнуть» тело и мысли, а также получить множество незабываемых эмоций, Яремче – лучшее место для этого. Чистейший воздух, потрясающей красоты пейзажи и масса предложений для активного отдыха смогут порадовать любого туриста. Здесь найдут что-то для себя как любители экстремального отдыха, так и те, кто предпочитает спокойно наслаждаться видами, лежа в шезлонге у бассейна.

В этом году на Яремчанщине с 21 по 29 июля проходил юбилейный XXV Международный гуцульский фестиваль, где все желающие могли узнать больше о гуцульских обычаях, посмотреть на традиционную гуцульскую свадьбу, примерять старинные наряды горцев и многое другое. Именно поэтому находиться там в это время было вдвойне интересно.

Так, например, счастливчики, которым удалось посетить фестиваль в этом году, могли увидеть, традиционную гуцульскую свадьбу в исполнении местных этноколлективов. Зрителей знакомили с традиционными свадебными обрядами: поклоном родителям (когда молодые благодарят родителей за воспитание и просят благословения на счастливую семейную жизнь) и завиванием молодой (когда с невесты снимают венок и завивают ее в платок, после чего она становится хозяйкой или, как здесь ее называют, газдыней). Кроме того, все желающие могли увидеть, как гости на свадьбе танцуют традиционные гуцульские танцы: аркан, гуцулку, танец с деревцем и другие.

Традиционную гуцульскую свадьбу празднуют два дня: начинают чаще всего в субботу и гуляют до вечера воскресенья. Средняя стоимость гуцульской свадьбы на 90 человек составляет примерно 80-100 тысяч гривень. Как рассказывают в местном Доме культуры, в последние годы молодежь все чаще возвращается к традициям и предпочитает отмечать свадьбу именно в гуцульском стиле. И это не смотря на то, что в Яремче с каждым годом становится все больше приезжих.

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«Каждое село на Яремчанщине имеет свои традиции и свадебную атрибутику. Одежда может отличаться цветами, по-разному могут исполняться свадебные танцы. Такие свадьбы сегодня проводятся часто: сегодня их можно увидеть на сцене, а в субботу – уже в соседнем дворе», - рассказывает краевед Юрий Музыка.

В общем, свадьба у жителей Карпат – это захватывающее театрализованное действо, которое хотя бы раз в жизни стоит увидеть каждому. Но если фестиваль вы уже пропустили, а знакомых, которые могут пригласить на гуцульскую свадьбу, у вас нет – не отчаивайтесь! Любой турист может обратиться в Дом культуры в Яремче, и там ему дадут контакты местных коллективов, которые продемонстрируют всем желающим свадебный обряд.

Еще одним интересным действом в рамках фестиваля был праздник «Полонынский клич», который проходил в селе Микуличин на полонине Горганы. Сюда местные мастера съехались со всех близлежащих сел, чтобы провести конкурс на лучшие изделия из сыра. Продегустировать сыр бесплатно мог любой желающий. А как бонус еще и услышать рассказ о том, как делается сыр да еще и получить огромный кусок с собой в ответ на комплимент о его потрясающе нежном вкусе.

К слову, местные жители демонстрируют свое гостеприимство во всем. Например, если вы остановитесь на улице, чтобы полакомиться баношем со шкварками, любой, кто будет проходить мимо, обязательно пожелает вам «смачного». Согласитесь, трудно представить себе такое, например, в Киеве, где все спешат по своим делам и вряд ли кому-то придет в голову мысль пожелать вам приятного аппетита, когда вы будете есть свой хот-дог или пить кофе по дороге на работу.

А если во время проведения всего этого действа вы еще и успеете познакомиться и подружиться с кем-то из местных, вас обязательно пригласят к себе в колыбу – небольшой деревянный домик, сезонное жилье карпатских лесорубов и пастухов. Там обязательно напоят местным пивом, угостят своим медом и обязательно споют украинскую народную песню.

Кстати, особое внимание стоит обратить на дорогу, которая ведет на полонину Горган. Дело в том, что она очень узкая и с обеих ее сторон то и дело возникают обрывы. Возле самого подъезда к полоныне, которая находится высоко в горах, дорога начинает идти под очень крутым углом, становится каменистой и очень неровной.

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Подняться по такой дороге в горы на обычной машине – и думать не стоит. Даже на внедорожнике на это может понадобиться несколько попыток, так как машина попросту скатывается со склона обратно. Ситуацию не облегчают и дожди, которые шли в Карпатах весь июль и частично размыли горные проезды. Именно поэтому туристы, которые преодолели этот подъем в первый раз, гордо заявляют, что они покорили настоящую «дорогу смерти».

Тем не менее, приезжать в Карпаты в дождь – это особое удовольствие. Запаситесь дождевиком и хорошими кроссовками, и смело отправляйтесь гулять пешком – толпы туристов уж точно не будут вам докучать.

Но вернемся к фестивалю. Еще одним ярким событием, интересным любому туристу стала яремчанская ярмарка, ради которой на выходных даже перекрывают центр города. Здесь можно приобрести вышиванку, горный мед, карпатские сыры, сувениры на любой вкус и, разумеется, необычайно вкусное карпатское вино. Литр такого вина обойдется в 60-100 гривень.

К слову, местные жители непрочь поторговаться, и если вы купите бутылочку для себя, а еще одну в подарок другу – они с удовольствием сделают хорошую скидку. Главное – не смущайтесь и попросите об этом.

Когда же вам, наконец, надоест исследовать окрестности и вы захотите порелаксировать, можно вернуться в отель, где всегда найдется, чем заняться.

При поиске отеля мой выбор пал на Romantik Spa Hotel – большую современную гостиницу, расположенную недалеко от центра города. Отдыхом я осталась более, чем довольно, а потому смело могу порекомендовать это место. Здесь после долгих и утомительных прогулок по горным склонам, можно будет поплавать в одном из бассейнов, расслабиться в спа или попариться в аромасауне.

К слову, изюминкой отеля является уникальная пивная парная, в которую обязательно советуют заглянуть уже «бывалые» отдыхающие. Там вам предложат намазаться пивными дрожжами и посидеть так в сауне несколько минут. Кожа после такой процедуры становится необычайно гладкой и нежной наощупь. Подобных саун в Украине единицы, ведь для того чтобы обеспечивать ее качественными пивными дрожжами, необходимо иметь собственную пивоварню.

«Такую баню называют «роскошью пивовара», ведь эти дрожжи должны постоянно генерироваться. Мы производим их на собственной пивоварне, - говорит владелец Romantik Spa Hotel Иван Гаврон. - Такие дрожжи насыщены всеми витаминами группы В и очень хорошо очищают поры».

Отметим, что господин Гаврон является также координатором Международного гуцульского фестиваля и уже строит масштабные планы по его проведению на следующий год.

Так, по словам Гаврона, он бы очень хотел включить в программу фестиваля гуцульский карнавал.

«Нам необходимо обязательно делать гуцульский карнавал, ведь у нас такая красивая гуцульская одежда. Карнавал можно насытить всем: и песнями, и танцами, и ремеслами. У нас есть такое богатство, но мы его, к сожалению, не используем», - говорит он.

«Восстановление традиций и культуры очень важно для украинцев на данном этапе становления. Мы - великая держава и у нас есть для кого делать качественный этнопродукт. Все этнофестивали делают грандиозное дело - они объединяют нас как нацию, как народ. И мы должны работать над этим, показывать как уважаем традиции разных регионов Украины. Приезжайте к нам, мы никого не оставим голодным, мы никого не оставим без песни, веселья и развлечений», - подытоживает организатор.

Что ж, судя по тому, насколько гостеприимны жители Яремчанщины, без ярких впечатлений после поездки в это удивительную местность в Карпатах не останется ни один гость.

Ольга Броскова