На Тернопольщине открыли предприятие по производству биоэтанола

В Тернопольской области на базе государственного предприятия «Зарубинский спиртзавод» сегодня открыли предприятие по производству биоэтанола, который получают в процессе переработки растительного сырья для использования в качестве биотоплива или топливной добавки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного совета, участие в церемонии открытия приняли представители областной власти, а также Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Украине Андраник Манукян.

По данным облсовета, в модернизацию и перепрофилирование спиртзавода армянские инвесторы вложили 60 млн грн. На заводе создано 100 рабочих мест.

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«Сегодня в области - особое событие. Тернопольская область имеет большие производственные мощности в спиртовой отрасли, хотя не все они используются. И сейчас - реальный пример того, как можно перепрофилировать их для производства топливного биоэтанола, без сомнения, будет возрождать экономику края. Это пример и того, что в нашем государстве, в нашей области создается благоприятный климат для привлечения инвестиций. Убежден, что завод будет иметь хорошие коммерческие перспективы», - сказал во время церемонии открытия председатель облсовета Василий Хминець.

По данным облсовета, это третий в Украине завод, который будет производить биоэтанол с применением новейших технологий.