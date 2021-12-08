Программа YouTube Shorts Fund позволяет зарабатывать от 100 до 10 000 долларов ежемесячно.

Видеохостинг YouTube запускает в Украине программу монетизации коротких видео YouTube Shorts Fund, с помощью которой можно ежемесячно зарабатывать от 100 до 10 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Google Украина.

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"Начиная с декабря, компания будет поощрять авторов и артистов, которые создают креативные и уникальные короткие видео", - говорится в сообщении.

В рамках программы YouTube Shorts Fund соответствующие требованиям каналы могут зарабатывать от 100 до 10 000 долларов США ежемесячно. Суммы бонусных выплат корректируются в зависимости от общей эффективности канала и местонахождения аудитории.

Отмечается, что YouTube и в дальнейшем будет расширять программу YouTube Shorts Fund на другие страны.

За последние три года YouTube выплатил авторам, артистам и медиа-компаниям более 30 миллиардов долларов США.

YouTube в Украине:

Министерство цифровой трансформации выступает за открытие в Украине официальных представительств технологической компании Google и видеохостинга YouTube.

В сентябре 2021 года Минцифры предложило американской технологической компании Google привлечь украинских редакторов для подбора контента украинским пользователям видеохостинга YouTube, который принадлежит компании Google. На встрече министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова с вице-президентом Google по вопросам международных дел и общественной политики Караном Бхатия также обсудили возможность оптимизации сотрудничества по приложению "Дія".

Справка УНИАН. Google - глобальная технологическая компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Является одной из крупнейших технологических компаний мира.

YouTube - видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. Является самым посещаемым видеосервисом мира. Принадлежит американской технологической компании Google.

Автор: Герасименко Валентина