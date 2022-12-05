Она поставляется в тонком корпусе из металла и с фирменным стилусом, который не нужно заряжать.

Корпорация Xiaomi без лишнего шума презентовала премиальную электронную книгу (или "читалку", как их еще называют) Electronic Paper Book Note. В комплекте с ней идет стилус для заметок и рисования, который не нужно заряжать.

Устройство использует 10,3-дюймовый экран и поддерживает до 4096 уровней нажатия электронного пера. В качестве "операционки" используется Android 11.

Внутри установлен аккумулятор емкостью 3000 мАч – заряжается через USB-C. Книга поддерживает десятки всевозможных текстовых форматов, PDF, PNG и JPG, а также работу с приложениями: по умолчанию есть, например, WeChat Reading, Duokan Reading и Bilibili Comics.

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Из других особенностей книги: настраиваемая подсветка, магнитное крепление для пера и двухдиапазонный Wi-Fi. В комплекте также кожаный чехол-обложка. В Китае за Xiaomi Mi Paper Book Note просят 2500 юаней (около 13 500 грн).

Xiaomi назначила очередную презентацию: какие новинки стоит ожидать

Изначально мероприятие должно было пройти 1 декабря, но за пару дней до назначенной даты компания резко перенесла ивент. Источники в китайских СМИ говорят, что это связано со смертью бывшего главы КНР Цзян Цзэминя.

Новая дата презентации пока неизвестна, но она точно состоится до конца этого месяца. На ней представят смартфоны Xiaomi 13, новые беспроводные наушники Buds 4 и умные часы Watch S2. Еще компания расскажет о MIUI 14 – очередной версии фирменной оболочки.

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