Совет оставить смартфон на ночь незаряженным может показаться очень нелогичным и рискованным, поскольку он может легко разрядиться за ночь. И все же, с наукой не поспоришь.

Всем хочется, чтобы с утра их телефон был полностью заряжен и не садился в течение дня. Даже если у вас супернавороченная модель, которая полностью заряжается за полчаса-час, не факт, что вы вспомните о том, что нужно поставить телефон на зарядку с утра, находясь в полусонном состоянии.

Совет оставить телефон на ночь незаряженным может показаться очень нелогичным и рискованным. Ведь нет ничего ужаснее, чем проспать, потому что смартфон разрядился за ночь и будильник не сработал. Попробуем разобраться, можно ли заряжать телефон всю ночь и стоит ли так делать.

Вредно ли заряжать телефон ночью

Если кратко – да, но есть более оптимальные способы зарядки.

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Все дело в том, что ночью смартфон заряжается до 100%, но пока он находится у розетки, в устройстве активируются внутренние процессы. Если гаджет еще и подключен к вай фаю, то девайс включит обновление системы, загрузит данные из приложений и совершит множество подобных операций, пока вы спите.

Как результат, мобильник множество раз за ночь съест несколько процентов зарядки и тут же пополнит обратно. Такие "качели" больше всего вредят литий-ионным аккумуляторам, который стоят в современных смарфонах. Как правило, современные смартфоны оснащены специальными контроллерами питания, который перестает принимать заряд, как только батарея набирает 100%. Но это не панацея.

Производители смартфонов в своих рекомендациях тоже отмечают, что держать 100-процентный уровень зарядки постоянно – опасно. Лучше всего, чтобы устройство всегда было слегка разряжено. В идеале – держать заряд на уровне 30-80%. В этом случае батарея проживет дольше всего.

Так можно ли оставлять телефон ночью на зарядке

Если у вас нет другой возможности, кроме как оставить телефон на зарядке на всю ночь, можно установить ограничение до 80%. Для этого подойдет приложение Battery Charge Limit: по умолчанию приложение рекомендует установить 80%, поэтому нужно так и оставить. Таким образом вы сохраните производительность своего гаджета на дольше.

На смартфонах Samsung для этого даже придумали специальную функцию, которая называется Protect battery. Суть ее работы очень простая – не давать аккумулятору устройства заряжаться более чем на 85%

Также, чтобы "ночная" зарядка была безопасной, пользуйте исключительно оригинальными аккумуляторами и зарядными устройствами – как вариант, выбирайте сертифицированные продукты известных брендов. Например, кабель для Айфона должен иметь пометку MFi ("Made For iPhone").

В целом, как ни крути, но ночная зарядка все же вредна для телефонов. Да, девайс не взорвется на зарядке и не выйдет из строя, но оставлять телефон на зарядке надолго, например, ночью все же не стоит. По крайней мере, без специальной настройки.

Ранее УНИАН делился советами, как быстро зарядить телефон, не угробив при этом батарею. Также рассказывали, как узнать, что пора заменить батарею вашего смартфона.

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