В работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Проблемы с доступом начались 14 июля в 15:10 по киевскому времени.
Как свидетельствуют данные сайта downdetector, с проблемами столкнулись пользователи со всего мира, включая Украину. На проблемы в работе соцсети пожаловались более 25 тысяч раз за последние пол часа.
Сейчас проблемы на сайте сохраняются. В частности, при попытке залогиниться, пользователей встречает следующая картина:
С чем связан сбой, пока непонятно. Кроме твиттера не работают и другие связанные с соцсетью сервисы, включая мобильное приложение и сайт TweetDeck.
Как сообщал УНИАН, 9 июля года стало известно о том, что основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск разорвал соглашение относительно приобретения социальной сети Twitter. Стоимость сделки должна была составить $44 млрд.
Накануне сообщалось, что юристы компании Twitter подали в суд на Маска, чтобы обжаловать его решение об отказе от покупки платформы социальных сетей. Компания надеется начать рассмотрение дела 19 сентября.
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