Всего было удалено 45 аккаунтов в Facebook и 1037 аккаунтов в Instagram.

Корпорация Meta, которая является владельцем соцсетей Facebook и Instagram, удалила сеть фальшивых аккаунтов, которые размещали пророссийские комментарии, направленные на поддержку войны в Украине.

Об этом сообщает Sky news.

По информации издания, аккаунтами руководила ботоферма в Санкт-Петербурге, которая размещала вакансии для "спамеров, комментаторов, контент-аналитиков, дизайнеров и программистов".

Аккаунты публиковали пророссийские комментарии к контенту, который распространяли влиятельные лица в социальных сетях и медиакомпании, пытаясь создать впечатление поддержки России.

Они были направлены против политиков, журналистов, актеров и знаменитостей, которые проявляли сильную поддержку Украине.

Всего было удалено 45 аккаунтов в Facebook и 1037 аккаунтов в Instagram.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Министерство цифровой трансформации Украины обратилось к корпорации Meta с призывом разблокировать посты и аккаунты украинских блогеров в соцсетях.

Ранее сообщалось, что российские захватчики заблокировали видеохостинг YouTube, Facebook и Twitter в Запорожской области.

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