Сначала он появится на смартфонах Pixel, а позже на других Android-девайсах.

В новой версии ОС Android 14 обнаружили скрытый режим, о котором Google не рассказала на презентации Pixel 8. Он называется Repair Mode ("Режим ремонта") и ориентирован на защиту личных данных во время ремонта смартфона.

В этом режиме личные данные пользователя становятся недоступными, однако основная функциональность телефона остается доступной для специалистов по обслуживанию, выяснило издание Android Authority. Для входа и выхода из него нужен будет пароль от экрана блокировки.

По замыслу Google, внедрение "ремонтного режима" должно обезопасить пользователей Android-смартфонов от кражи личных данных. Ну, а как минимум больше не нужно будет всякий раз чистить смартфон или создавать резервную копию, если захотите отдать устройство в СЦ.

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Проблемы с активацией этого режима могут возникнуть в том случае, если у телефона побит дисплей и нет возможности ввести пароль. Но и это решаемо: к "пациенту" можно подключить мышь и набрать символы нажатием курсора на клавиши виртуальной клавиатуры.

Примечательно, что Samsung запустила аналогичную функцию еще в прошлом году эксклюзивно для своих смартфонов и планшетов. Google планирует внедрить ее в декабре для владельцев Pixel, позже она начнет появляться на других устройствах с Android.

Вышла Android 14: на каких смартфонах можно обновиться

Google официально выпустила новую версию Android под номером 14 в начале октября. Стабильную версию уже можно скачать пользователям устройств Pixel, а в ближайшие недели и месяцы апдейт выйдет и для флагманов других брендов.

Главной фишкой обновленной ОС стала кастомизация внешнего вида. Так, в Android 14 появился генератор обоев – картинки для рабочего стола вам сделает нейросеть. Также в систему добавили больше настроек для экрана блокировки, новые виджеты и монохромную тему.

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