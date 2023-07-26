Мошенники массово отправляют спам-сообщения пользователям, чтобы украсть конфиденциальные данные пользователей.

В Патрульной полиции Украины предупреждают о массовом распространении в "Фейсбук" мошеннических сообщений на тему ДТП.

"Внимание, фишинг: в "Фейсбук" мошенники массово отмечают публичные страницы или присылают пользователям спам-сообщения с текстом: "посмотрите, кто погиб в ДТП, я думаю, вы его знаете, так жаль...", - сообщает Патрульная полиция Украины в Telegram.

Отмечается, что фишинг - это вид интернет-мошенничества, который заключается в краже конфиденциальных данных пользователей сети Интернет. Чаще всего мошенники, занимающиеся фишингом, выдают себя за банки или другие учреждения, чтобы заставить жертву заполнить поддельную форму и получить данные учетной записи.

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Чтобы уберечь себя, нужно:

ни в коем случае не переходить по ссылке сомнительного типа. Если человек получил такое сообщение, нужно отправить жалобу на сообщение и заблокировать источник его распространения;

никогда и никому не сообщать свои личные и банковские данные;

для защиты интернет-аккаунтов стоит использовать сложные пароли, содержащие буквы верхнего и нижнего регистра, цифры и символы. Не надо устанавливать одинаковый пароль для нескольких аккаунтов. Кроме того, рекомендуется настроить двухфакторную аутентификацию везде, где есть такая возможность;

имейте привычку проверять информацию и использовать официальные источники;

запретите удаленный перевыпуск SIM-карты у мобильного оператора или перейдите на контрактное обслуживание;

загружайте приложения и приложения только из официальных источников. Используйте антивирусное программное обеспечение. Своевременно обновляйте операционную систему.

В случае, если человек все же попал на крючок мошенникам необходимо не мешкая, звонить 102 или обратиться в киберполицию.

Интернет-мошенничество в Украине

Как сообщал УНИАН, в июне в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины подчеркнули, что российские хакеры продолжают охотиться на персональные данные украинцев. Фишинг остается излюбленной тактикой хакеров страны-агрессора.

25 июля стало известно, что правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA за последние 10 суток зафиксировали уже третью кибератаку группировки UAC-0006 с использованием писем на тему "счета / оплаты". Открытие пользователем таких файлов приведет к загрузке и запуску вредоносной программы SmokeLoader. Для массового распространения электронных писем злоумышленники используют ботсети в более тысячи компьютеров.

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