Там заявили, что неоднократно предупреждали столичных любителей уличных гонок о неуместности их поведения во время полномасштабного вторжения.

В патрульной полиции не исключают, что после Киева и в других городах будут вручать любителям дрифта повестки относительно прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматов). Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, патрульная полиция неоднократно предупреждала столичных любителей уличных гонок относительно неуместности их поведения во время полномасштабного вторжения.

"Это не какой-то рядовой случай, уже достаточно длительный период времени мы реагировали на такие акции, на такие действия и сообщения граждан, поэтому в данном случае объединили усилия. Возможно, в будущем будем реагировать и не только в городе Киеве такое может применяться. Военкоматы также были заинтересованы в проверке документов и приглашении таких лиц", - сказал он.

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Правила воинского учета в Украине

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на время действия военного положения нужно постоянно иметь с собой документы;

Получение повестки еще не означает призыва на службу - таким образом странцев вызывают для уточнения военно-учетных данных;

Мобилизованных, которые не проходили военной службы, обязательно направляют сначала в учебные центры;

Военнообязанные мужчины, прибывшие в другую область для проживания из других регионов, должны в 7-дневный срок встать на воинский учет.

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