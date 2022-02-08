Топ-менеджер "Huawei Украина" Дун Айбо: Наша ответственность – не только создавать передовые решения, но и помогать людям ими пользоваться

Руководитель департамента коммуникаций компании "Huawei Украина" Дун Айбо рассказал УНИАН о проектах по обеспечению равного доступа всех людей к цифровым технологиям, которые компания реализует во всем мире, в чем заключается суть проекта в Украине, а также поделился видением, какое место наша страна может занимать на мировой IT-карте уже в ближайшее десятилетие.

Китайская компания Huawei – одна из крупнейших технологических компаний, которая производит мобильные устройства, сетевые сервисы, а также телекоммуникационное оборудование, используемое мобильными операторами во многих странах мира. Помимо этого, китайский технологический гигант реализует множество социальных проектов. Одной из своих глобальных миссий компания называет цифровую инклюзию – то есть, обеспечение доступа к технологиям для всех категорий граждан, включая людей пенсионного возраста и людей с ограниченными возможностями.

О том, что компания вкладывает в понятие цифровой инклюзии, каким образом реализует проект по обеспечению безбарьерности в Украине, чем этот проект отличается от проектов в других странах присутствия компании, и к каким результатам его расширение может привести уже в обозримом будущем, в интервью УНИАН рассказал руководитель департамента коммуникаций компании "Huawei Украина" Дун Айбо.

Что такое цифровая инклюзия? Откуда пошло это понятие, и что за ним стоит?

Это понятие возникло относительно недавно. Сейчас цифровые технологии развиваются очень быстро во всем мире, они кардинально изменили нашу жизнь и работу. Но до сих пор очень много людей не имеют к ним доступа, не умеют пользоваться смартфонами и, следовательно, совершать онлайн-платежи, использовать электронные документы.

Значительная часть населения во всем мире до сих пор не имеет доступа к интернет-сервисам. Поэтому компания Huawei инициировала различные проекты для цифровой инклюзии, которые нацелены на то, чтобы обратить внимание общества на те группы людей, у которых пока нет доступа к информационным технологиям или возможности познать их удобство и пользу.

Но важно отметить, что цифровая инклюзия – это не просто проекты для пенсионеров и людей с особыми образовательными потребностями. Это целая философия, широкое понятие, которое подразумевает предоставление равных возможностей в цифровом мире для всех, чтобы технологии улучшали качество жизни. В разных странах оно покрывает четыре направления: образование, развитие (в контексте поддержки местных сообществ и развития предпринимательства с использованием информационных технологий), защита окружающей среды и здоровье.

В каждом из этих направлений создаются программы, в разных странах – разные. Нет одной идеи, которая везде реализуется по одному алгоритму. Там, где работает Huawei, мы находим тему, которая особенно актуальна для конкретного общества и может помочь сразу многим гражданам.

Вы сказали, что одним из направлений цифровой инклюзии является охрана окружающей среды. Как соотносятся эти два понятия, какие проекты реализуются в этой сфере?

Давайте приведем пример. Есть пожароопасные периоды в таких природоохранных зонах, как леса. Для того, чтобы вовремя просигналить организациям, которые занимаются их охраной, о потенциальных рисках и опасностях, мы запустили несколько проектов в разных странах мира с использованием мобильной связи.

Их суть заключается в том, что на деревьях устанавливаются датчики, и если звери издают тревожные, нетипичные звуки или слышно выстрелы, работу бензопил, то ответственным лицам передается сигнал, и они предпринимают меры. Такие проекты реализуются в Греции, Коста-Рике и на Филиппинах.

А что касается других направлений, которые вы озвучили? Давайте приведем конкретные примеры.

В сфере образования мы создаем обучающие курсы для студентов, школьников в разных странах, чтобы повысить цифровую грамотность населения, и готовим таланты для цифровой экономики.

Когда мы говорим о развитии, то фокусируемся на решении проблемы цифрового разрыва, существующей в обществе. Например, жители многих стран Африки до сих пор не имеют доступа к интернету. Потому наша компания предоставляет им доступную по цене, современную базовую станцию мобильной связи, и она работает на солнечной энергии. Если бы не эти станции, то в отдаленных местах не было бы ни связи, ни доступа к современному образованию, ни электроэнергии, ни банковских платежей и так далее.

Еще одно направление – это здоровье. Так, наша компания с партнерами разработали мобильное приложение, которое помогает врачам на начальном этапе обнаружить проблемы со зрением у новорожденных детей.

В первые дни жизни ребенка родители часто не могут понять, есть ли у младенца проблемы со зрением, и мало кто обращается к офтальмологу. Благодаря приложению стало возможным определять существующие проблемы на раннем этапе и своевременно предпринимать меры для их устранения.

Как это выглядит со стороны? Дети должны видеть какие-то фигурки, символы?

Да, приложением предусмотрена определенная схема движения глаз, которая с помощью искусственного интеллекта сравнивается с тем, как это происходит в случае нормального зрения. Ребенок должен следить глазами за движением символов, и если реакция, которая должна произойти, отсутствует, это сигнал для родителей обратиться к врачу как можно скорее.

Это важно именно для новорожденных детей, когда родители не знают: ребенок не реагирует на игрушки, потому что ему не интересно, или потому что попросту их не видит.

Правильно ли я понимаю, что компания Huawei изначально начала реализовывать проекты в сфере цифровой инклюзии в Китае? С чего вы начинали, и какие интересные проекты в каких странах реализуете сейчас?

Проекты цифровой инклюзии стали очень популярной темой одновременно во всех странах, не только в Китае. Особенно во время пандемии.

Если говорить об опыте в Китае, то с введением карантинных ограничений, если пассажиры хотели войти в автобус, им необходимо было предъявить специальный код в смартфоне. А ведь у многих людей старшего возраста, в принципе, либо нет смартфона, либо они не умеют им пользоваться. Потому в Китае начали разрабатывать программы, чтобы обеспечить равные права этих людей по сравнению с более молодым населением в транспорте.

В Шанхае, чтобы больным и людям уважаемого возраста было проще пользоваться услугами такси, были разработаны приложения, в которых даже не нужно вводить адрес отправления и прибытия (для некоторых это может оказаться слишком сложной задачей) – достаточно просто нажать одну кнопку для вызова машины. Это приложения, которые работают при наличии подключения к интернету. Есть также офлайн-решение: на улицах соорудили много пунктов посадки и высадки пассажиров со специально предусмотренными кнопками для людей с ограниченными возможностями. Таким образом, они могут просто нажать на кнопку вызова и сразу ждать машину.

Это, на первый взгляд, простые решения и небольшие изменения, но они помогают значительно упростить жизнь людям старшего возраста и людям с инвалидностью. Потому китайскими властями поставлена цель до 2022 года внедрить подобные механизмы для обеспечения равных возможностей по всей стране. И компания Huawei помогает им в реализации этой инициативы.

Еще мы помогаем реализовывать природоохранные проекты. На севере Китая в лесу водятся маньчжурские тигры, которые находятся на грани вымирания, потому суть проекта заключается в том, чтобы с помощью специально установленных датчиков проводить мониторинг их движения, контролировать их популяцию и реагировать на какие-то риски и угрозы для жизни.

В Италии мы реализуем проект по защите популяций китов. Мы изучали, с чем можно сравнить звуки, издаваемые китами, и даже трансформировали их с помощью искусственного интеллекта в музыку. Таким образом, с помощью информационных технологий мы не только охраняем природу, но и изучаем ее, учимся лучше понимать окружающую среду, чтобы сохранить ее.

В Норвегии есть проект по наблюдению за популяциями лососевых.

А какие проекты вы реализуете в Украине?

В Украине мы реализуем масштабный проект по цифровой инклюзии, который фокусируется на решении проблем с речью у детей с аутизмом, пациентов после инсульта, помогает людям коммуницировать, когда вербально это невозможно, и направлен на развитие ментального здоровья всех людей.

Мы разработали мобильное приложение Digital Inclusion (с англ.: "Цифровая инклюзия") и его веб-версию (www.dimobi.org.ua), в котором есть тематические карточки, отсортированные по группам. Например, "Эмоции", "Еда". Люди, у которых есть проблемы с речью, выбирают нужные картинки, которые в тот или иной момент соответствуют их эмоциям и желаниям, и приложение с помощью дикторской озвучки "проговаривает" слово вместо них. Таким образом, пользователи дают понять окружающим, что им нужно, а сами могут тренироваться произносить это слово.

У нас есть случай, когда семья обратилась за помощью к логопеду, который знал о существовании нашего приложения, чтобы тот помог бабушке. В свои 78 лет она никогда раньше не пользовалась смартфонами, но разобралась в программе и благодаря этому смогла нормально общаться со своими близкими. Так, первым словом она выбрала "хочу", вторым – "пить", и вся семья обрадовалась до слез, потому что она впервые после инсульта смогла самостоятельно объяснить свою потребность, и ее поняли.

Также это приложение может использоваться как временное решение в случае какой-то проблемы с речью. Например, человек пошел к дантисту, ему сделали операцию, и он какое-то время не может говорить. В таком случае, приложение поможет доносить мысли окружающим.

Еще мобильное приложение Digital Inclusion помогает развивать творческое мышление. Считается, что ментальное здоровье и развитие зависит от мелкой моторики рук. Благодаря движению пальцев лучше работает мозг. И потому мы решили создать разрисовку, используя при этом традиционные орнаменты, относящиеся к разным эпохам и разным регионам Украины. Выбирая орнамент для разрисовки, вы можете сделать сколько угодно открыток, а потом даже сохранить результат и поделиться им со своими друзьями.

Приложение уже используют примерно 3 тысячи людей из разных областей Украины. Учителя, преподаватели университетов, родители, педагоги, логопеды, медики и психологи используют его и делятся с нами радостью - они видят реальный прогресс в развитии речи. И наша цель – чтобы как можно больше людей, узнали о его существовании и начали его использовать. Мы создаем национальную экосистему цифровой инклюзии для обмена опытом использования этого приложения, создания новых технологических решений для безбарьерности.

Какие ваши ожидания: насколько популярным это приложение сможет стать в Украине? Какие цели перед собой ставите?

Мы хотели бы с помощью этого проекта обратить внимание общества на то, что люди с особыми потребностями, которым необходимо внимание общественности, живут рядом с нами и нуждаются в понимании и поддержке. С помощью цифровых технологий мы хотели бы создать платформу партнерства для безбарьерности, чтобы обеспечить всех граждан равными возможностями в цифровом мире.

Еще один яркий пример – приложение "Аудіоказки Українською" - самая большая коллекция аудиосказок, созданная нашим партнером. Мы сотрудничаем с командой этого мобильного приложения, чтобы использовать его для развития речи, и популяризируем его вместе с музыкантом Эдуардом Приступой, известным под псевдонимом Диля (экс-участник группы ТНМК). В 2021 году мы начали партнерский пилотный проект совместно с партнерами в Черкасской области.

Таким образом, мы создаем платформу инноваций, на которой представители разных организаций способствуют цифровой инклюзии. Благодаря этому люди развивают свои возможности, таланты, чтобы в будущем стать экономически независимыми.

Например, кроме развития речевых функций, мобильное приложение Digital Inclusion уже сейчас способствует тому, что дети могут изучать математику. Наш партнер – преподаватель в Уманском педагогическом университете сейчас разрабатывает специальные уроки для школьников, и подсказывает, какие слова из области математики и физики можно добавить в это мобильное приложение. А это значит, что в будущем дети с расстройствами развития речи, использующие приложение, смогут успешно закончить школу, поступить в колледж или университет, получить профессию, быть экономически независимыми и найти свое место в жизни.

Потому ответ на ваш вопрос – мы хотим этим приложением создать целую экосистему, в которую будут вовлечены тысячи организаций: не только учебные заведения, но и бизнес, который будет внедрять это приложение в своей работе или создавать что-то свое.

Кто выступает инициаторами и инвесторами украинского проекта цифровой инклюзии?

Инициатором проекта была компания "Huawei Украина". Нас поддерживает Министерство цифровой трансформации, Министерство образования и науки. Среди наших партнеров на уровне местных администраций – Киев и Киевская область, Черкасская область. В других областях мы также работаем со школами, больницами, психологами, родительскими организациями.

Мы финансируем разработку приложения, организовываем публичные мероприятия, образовательные проекты, опросы, исследования, обмен опытом и вебинары для преподавателей, родителей, психологов, логопедов.

На сегодня мы инвестировали уже около миллиона гривень в развитие цифровой инклюзии в Украине. В будущем планируем наращивать эту сумму и привлекать больше партнеров, чтобы работать вместе.

И мы будем продолжать финансировать этот проект. Наша цель – сделать наши украинские разработки международными. На первом этапе мы хотим, чтобы приложение стало использоваться по всей Украине, затем и в других странах. Надеемся, что это приложение станет глобальным.

Хорошо также то, что наша инициатива в будущем будет способствовать популяризации украинской культуры благодаря украинским сказкам, традиционным рисункам – все это будут видеть и узнавать люди в других странах, когда мы выйдем на международный уровень.

Какие ваши ожидания от реализации этого проекта? В чем вы видите свою основную миссию?

Глобальная миссия компании Huawei – открыть цифровой мир для каждого человека, дома и организации. Это наша ответственность – не только создавать передовые информационные решения, но и помогать людям ими воспользоваться. Потому мы вкладываем очень много времени и ресурсов в реализацию социальных проектов.

В Украине большая проблема заключается еще в том, что у большинства пенсионеров и людей с особыми потребностями нет смартфонов, потому доступа к мобильным приложениям у них нет. Планируете ли вы как-то способствовать тому, чтобы технологии стали более доступными для них?

Приложение – это всего лишь инструмент. С помощью проекта цифровой инклюзии мы намерены обратить внимание всего общества на существование цифровой пропасти – такие масштабные задачи и проблемы можно решать только сообща. Мы планируем привлекать много партнеров и проводить совместные мероприятия, обучение для пенсионеров, когда таланты людей старшего возраста можно применить в сотрудничестве с малым и средним бизнесом или университетами.

В Китае, например, существуют образовательные программы на уровне каждого микрорайона, реализуемые местными властями. Не вижу проблемы в том, чтобы внедрить нечто подобное и в Украине.

Некоторые похожие проекты начинают реализовываться уже сейчас. Например, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана реализует свой проект "Творча Ба", в котором активную роль играют люди уважаемого возраста. Студенты обучают людей старшего возраста, как пользоваться смартфонами, как развивать цифровые и предпринимательские навыки в современной технологической экосистеме и продавать в интернете то, что они сделали своими руками.

Что вселяет в вас уверенность в том, что украинские пенсионеры готовы к вовлечению в цифровую жизнь? Ведь существует стереотип, что пожилые люди и технологии – два взаимоисключающих понятия…

В Китае пожилых людей заставляют вовлекаться [смеется].

Например, когда мои родители хотят прийти в больницу, им необходимо записаться на прием в электронной форме – через смартфон оплатить визит, на смартфон получить результаты анализов…

То есть, выбора нет?

Именно так [смеется]. Мне не нужно объяснять родителям, почему нужно иметь смартфон и учиться им пользоваться. На пути диджитализации Украина тоже к этому придет, потому мы хотим уже сейчас показывать людям пользу от использования информационных технологий и обучать.

Доверчивые люди, недостаточно владеющие цифровой грамотностью, являются наиболее удобной мишенью для киберпреступников. Будете ли вы проводить просветительские программы, чтобы пролить свет также на эту сторону вопроса и, таким образом, защищать людей?

Наша компания уделяет много внимания вопросам защиты персональных данных – это наш приоритет. В компании Huawei даже есть специальная должность – Chief Security Officer (CSO) - человек, отвечающий за кибербезопасность и коммуникацию с правительством, ассоциациями именно в этом вопросе.

Мы совместно с нашими партнерами работаем над обеспечением кибербезопасности в Украине, делимся своим европейским опытом с украинскими коллегами. Так, например, в Германии мы выработали концепцию управления в сфере кибербезопасности, создали стандарт для всех участников рынка телекоммуникаций и выдвинули им более высокие требования. В Украине мы тоже призываем наших партнеров и общество адаптироваться к этой концепции.

Во-вторых, сейчас международная ассоциация GSMA, которая представляет интересы мобильных операторов по всему миру, запустила хорошую инициативу в сфере кибербезопасности – совместной ответственности. То есть, каждый участник этого рынка должен нести ответственность за безопасность своих клиентов. И, в то же время, у каждого потребителя должны быть базовые знания о том, как защититься от киберпреступников.

Мы сейчас активно рассказываем о том, что знаем сами, какие решения существуют в этой сфере. И, конечно, в рамках своих образовательных социальных программ мы уделяем значительное внимание вопросу безопасности в интернете.

Как давно вы начали реализовывать социальные проекты в Украине?

У нас много разных проектов, и у каждого из них своя история создания.

Первое направление – то, что связано с развитием местных сообществ, малого и среднего бизнеса на основе центров Дия.Бизнес. Техническую поддержку и развитие этих центров мы начали с 2020 года, присоединившись к инициативе Минцифры.

Проект Digital Inclusion – все, что связано с обеспечением равных возможностей для всех граждан – мы инициировали в ноябре 2020 года с запуска образовательной программы. Мобильное приложение мы запустили в 2021 году.

Организацией образовательных проектов для студентов мы занимаемся десять лет из тех двадцати двух, которые работаем на украинском рынке. Создаем академии информационно-коммуникационных технологий на базе университетов, проводим ежегодную программу "Семена для будущего", инициируем стипендиальную программу.

Мы хотим сделать все существующие проекты долгосрочными – не меньше, чем на 10 лет. И во время реализации будем обновлять стратегию, но направления уже определены.

Если посмотреть на вопрос с философской точки зрения, каким вы видите общество будущего? Как реализация проектов в сфере цифровой инклюзии будет способствовать приближению этого будущего?

Цифровые технологии развиваются очень быстро, и многое из того, что показывалось в фантастических фильмах десятилетней давности, уже стало реальностью. Потому, думаю, то, что мы видим в современных фантастических фильмах, станет явью уже через лет 5-6.

Общий вызов для всех нас – правительств, компаний, общества – быстро адаптироваться к стремительным изменениям, которые вызваны технологическим прогрессом. Мы должны координировать свои усилия, углублять сотрудничество, чтобы реагировать на этот вызов.

Что касается Украины – мы хотим, чтобы уже к 2030 году она стала инновационным хабом, и сами украинцы этого хотят, о чем свидетельствуют данные нашего недавнего опроса жителей разных областей, проведенного Киевским национальным экономическим университетом имени Вадима Гетьмана по инициатие "Huawei Украина". Люди уже сейчас хотят изучать искусственный интеллект, цифровые платежи, интернет вещей, 3D-печать. Это то, как сами украинцы видят свое будущее, и наши миссии совпадают.

Надежда Бурбела

Надежда Бурбела