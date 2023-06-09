Обычное "удаление" оставляет после себя большое количество всякого системного мусора и временных файлов, которые забивают память смартфона.

Вспомните, как вы обычно избавляетесь от ненужных программ на своем смартфоне. Скорее всего, это происходит так: вы зажимаете значок программы, после чего выбираете в появившемся окне опцию "Удалить". Или же на худой конец заходите в настройки в раздел с приложениями, находите нужный апп и кликаете "Удалить". И на этом обычно все заканчивается.

Несмотря на то, что такой способ прост и удобен, он оставляет после себя в системе различные файлы, небольшие документы и прочий кэш. В результате с каждым днем места на телефоне остается все меньше, из-за чего девайс может начать подтормаживать.

Как правильно удалить приложение с Андроида

Для начала идем в "Настройки". Прокручиваем вниз до вкладки "Приложения" и открываем "Все приложения". Теперь, когда вы видите список всех установленных приложений на вашем смартфоне, вы сможете полностью управлять каждым из них.

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Далее ищем приложение, которые нужно удалить и выбираем пункт "Память" или "Хранилище", Кликаем нижнюю кнопку "Очистить", а затем – "Очистить все". Так вы избавитесь от системного мусора и временных файлов, которые накопились за время использования приложением.

По завершении этой процедуры, вернитесь назад к предыдущему меню, кликните "Удалить" и подтвердите свое действие.

После этого приложение будет удалено, а память вашего смартфона скажет вам спасибо. Однако в некоторых случаях есть вероятность, что вы не сможете удалить нужно вам приложение.

Почему не получается удалить приложение

Если вы сделали все по инструкции, но у вас ничего не получилось, то, скорее всего, вы имеете дело с системным приложением. Такие приложения удалить нельзя. По крайней мере, нельзя сделать это так просто – для этого понадобится сторонний софт или root-права.

Это сделано производителями смартфонов с целью предотвратить возможные проблемы и повреждения, которые могут возникнуть при удалении системных компонентов. Те, кто осознает все риски, могут найти способы удалить эти приложения, но большинству пользователей это не рекомендуется делать.

В Android 14, к слову, появится возможность удалить такие предустановленные приложения, без получения root-прав и гайдов в интернете. Удалить можно будет любой софт, который не влияет на работоспособность устройства, тем самым освободив память и ограничив нежелательную фоновую активность.

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