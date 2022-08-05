Пользователи Apple могут рассчитываться в один клик.

"Укрзализныця" запустила оплату билетов в чат-боте Apple Messages через Apple Pay.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Теперь в Apple Messages, который сам по себе делает взаимодействие с "Укрзализныцей" таким же простым, как общение в чате с друзьями или близкими, можно рассчитываться в один клик - через привычную для пользователей Apple систему Apple Pay", — отметил заместитель председателя Пассажирской компании "Укрзализныци" по развитию бизнеса Евгений Ентис.

Как купить билет на поезд "Укрзализныци" через чат-бот в Apple Messages и оплатить с помощью Apple Pay?

Зайти на сайт "Укразализныци" - uz.gov.ua.

Нажать на иконку "Сообщения".

Купить билет через диалоговое окно для покупки билетов через Apple Pay, которое откроется автоматически.

Также через онлайн-чат можно обратиться в службу поддержки.

После оплаты билет можно добавить в кошелек Apple Passkit.

Напомним, "Укрзализныця" запустила свой первый чат-бот в Viber и Telegram в январе 2021 года. В конце прошлого года чат-бот стал доступен в Facebook Messenger и в Apple Messages.

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