Это поможет усилить защиту объектов критической инфраструктуры от кибератак.

Агентство США по международному развитию (USAID) выделяет Украине 60 млн долларов на усиление кибербезопасности.

Как сообщает пресс-служба Мінцифри, министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретился с заместителем руководителя USAID Изобель Коулман, которая приехала с визитом в Украину в сопровождении посла США Бриджит Бринк.

"USAID познакомилась с работой команды "Дии" по запуску услуг, их разработке и реинжинирингу. Также объявили о решении предоставить дополнительных 60 миллионов долларов поддержки для укрепления кибербезопасности страны", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это поможет правительству Украины укрепить защиту критической инфраструктуры от кибератак и усилить текущие инициативы по цифровой трансформации, в частности "Дию".

В пресс-службе также отметили, что USAID будут сотрудничать с Новой Зеландией и Данией для укрепления кибербезопасности Украины и поддерживать партнерские отношения со странами, которые тоже помогают Украине. Α также USAID будет способствовать развитию цифровых инструментов и обеспечению работы государственной инфраструктуры.

Распространение "Дии": детали

19 января стало известно, что Эстония запускает свое приложение "mRiik "на базе украинской "Дии".

20 января Федоров сообщил, что Агентство США по международному развитию (USAID) усиливает цифровую поддержку Украины и поддержит развитие "Дии" в других странах мира.

Более 10 стран активно изучают и планируют позаимствовать опыт украинской "Дии", отметил Федоров.

По словам министра, USAID планирует выделить 650 тыс. долларов для формирования подхода к распространению цифрового опыта Украины и мобильного приложения "Дия" на другие страны.

Кроме того, USAID активно разрабатывает новый крупный проект поддержки цифровизации Украины.

По состоянию на 6 февраля приложение "Дия" установили 18,6 млн украинцев.