В лидерах смартфон-планшет Honor и ультрафлагман Samsung.

Бенчмарк AnTuTu не только замеряет мощность смартфонов, но и опрашивает их владельцев на предмет удовлетворенности. Ранее авторами рейтинга был составлен топ самых любимых iPhone среди пользователей, а теперь пришло время "народных" Android.

Актуальный рейтинг возглавил смартфон-планшет Honor Magic V2 с показателем удовлетворенности 96,15%. В Китае он дебютировал этим летом и продается по цене 1400 долларов. До Европы он тоже доберется, но только в начале 2024-го.

Magic V2 не бьет рекорды производительности, зато он является самой тонкой и самой легкой моделью в сегменте складных устройств. Также девайс получил флагманские OLED LTPO экраны, тройную камеру и большущую (по меркам раскладушек) батарею на 5000 мАч.

Видео дня

Второе место занял Samsung Galaxy S23 Ultra с 95,78% позитивных отзывов. Ему чуть-чуть уступает Xiaomi MIX Fold 3 – еще один складной смартфон.

Какие еще смартфоны попали в "народный" рейтинг:

Meizu 20 Pro (94,19%);

realme GT 5 (93,27%);

Vivo X90 Pro+ (92,53%);

Samsung Galaxy S23 (92,24%);

Honor X40 GT (91,35%);

Xiaomi 13 Ultra (90,87%);

Meizu 20 (90,7%).

А меж тем в рейтинге самых мощных Android-смартфонов на сегодняшний день теперь есть новый "король". Актуальный рейтинг AnTuTu возглавила линейка Xiaomi 13. Пока что это единственные смартфоны на базе чипа Snapdragon 8 Gen 3.

А в 2024 году на рынке начнут появятся смартфоны с разворачиваемыми экранами – аналогов такой конструкции еще нет. Производители понимают, что в сегменте складных устройств трудно конкурировать с Samsung, поэтому активно разрабатывают смартфоны в новом форм-факторе.

Вас также могут заинтересовать новости: