Используя VPN, ваш реальный IP-адрес не будет виден для других сервисов. Впрочем, это может сказаться на скорости соединения с Интернетом.

Пока мы бьем рашистов на земле, война пылает и на киберфронте. Враг пытается разведать информацию и нанести вред украинцам. В частности, речь идет о социальных сетях.

Один из способов защитить себя – пользоваться VPN. Это приватная виртуальная сеть для выхода в интернет. По информации Киберполиции, используя VPN реальный IP-адрес человека не будет виден для других сервисов, с которыми он взаимодействует.

Что делает VPN

скрывает ваш IP-адрес, заменяя его на публичный IP-адрес вашего VPN сервиса;

обходит блокировку, не позволяющую подключиться к желаемому сервису;

снимает ограничений скорости, если таковые имеются на конечном сервисе для определенной местности пользователей.

Впрочем, как и каждый сервис, VPN имеет свои недостатки, в частности:

не всегда такая безопасная, как кажется (технические данные могут где-то хранятся и к ним имеют доступ третьи лица);

может существенно повлиять на скорость соединения с Интернетом;

бесплатные VPN имеют свои недостатки: раздражающую рекламу, ограниченный объем данных, медленное соединение, нестабильность работы и т. д;

некоторые клиенты VPN (приложения) могут дополнительно использоваться в качестве вредоносного ПО.

Поэтому пользуйтесь VPN, но помните и о недостатках, которые могут постигнуть вас.

Сегодня для большинства украинцев одним из главных источников информации стали мессенджеры с их официальными сообществами: Telegram, Viber и другие. У Мінцифри заявили, что это влияет на мобильную сеть и объяснили, как разгрузить ее.

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