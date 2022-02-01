Апдейт уже вышел в App Store, в Google Play должен появиться в ближайшее время.

Команда Telegram представили новую версию популярного мессенджера, получившую сразу несколько полезных функций, призванных сделать переписки более насыщенными.

В релизе – видеостикеры, которые можно делать из роликов, дополнительные эмодзи для реакций, быструю навигацию по недавно открытым чатам и ряд других нововведений.

Список изменений:

анимированные стикеры можно сделать из обычных видеозаписей. Для этого достаточно написать боту @stickers и следовать его инструкциям. Также можно установить готовые стикеры, созданные другими пользователями;

анимации при отправке стали компактнее, а сами реакции теперь синхронизируются для отправителя и получателя – они запускаются одновременно для всех участников беседы;

в списке доступных реакций пять новых смайлов – 🥰🤯🤔🤬👏. Их же можно использовать как интерактивные эмодзи;

быстрый возврат к недавно открытым чатам – достаточно зажать кнопку "Назад";

кроме того, было улучшено качество звонков и оптимизирован интерфейс мобильного приложения.

Новая версия уже доступна всем пользователям iOS, в Google Play апдейт появится до конца дня.

Читайте такжеTelegram не запускается или вылетает после обновления: что делать

Напомним, что в одном из прошлых обновлений в Telegram появилась защита от спойлеров. Теперь в мессенджер можно заходить, не опасаясь случайно "проспойлерить" сюжет нового Спайдермена, Матрицы, а то и еще чего-то более серьезного.

Вас также могут заинтересовать новости: