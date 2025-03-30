Mulberry должна выйти вместе с iOS 19.4 в следующем году.

Apple готовится выпустить обновлённую версию приложения Health с искусственным интеллектом, который, как утверждается, сможет заменить живых врачей.

Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, кодовое название нового проекта - Mulberry, а его релиз ожидается с выходом iOS 19.4 в следующем году. ИИ-агент в приложении будет выполнять роль персонального врача, помогая пользователям следить за их здоровьем и предоставляя рекомендации по питанию, физической активности и другим аспектам.

Для обучения этого нового функционала Apple планирует привлечь различных специалистов: кардиологов, психологов, диетологов и других экспертов. Кроме того, компания намерена нанять известную личность в медицине для того, чтобы она стала "лицом" нового сервиса, который может получить название Health+.

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Приложение будет собирать и анализировать данные пользователей, включая те, что поступают с Apple Watch, и на основе этой информации искусственный интеллект будет предоставлять советы.

Проект, в котором Apple видит свой долгосрочный вклад в улучшение здравоохранения, также будет сосредоточен на питании пользователей. Однако, учитывая риск для репутации компании в случае ошибок в медицинских рекомендациях, Apple будет внимательно следить за точностью предоставляемых советов.

Ранее мы рассказывали, какие модели iPhone получат поддержку iOS 19. Список получился обширным.

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