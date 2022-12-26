По заявлению производителя, он гарантирует киношную картинку и звук при просмотре фильмов.

Бренд Honor представил новый планшет Tablet V8 Pro, который стал первым устройством на рынке с сертификацией IMAX Enhanced, гарантирующей киношную картинку и звук.

Помимо этого, у него экран с разрешением 2,5K, который обновляется с частотой от 24 до 144 Гц. Для планшетов такая высокая кадровая частота пока не характерна.

Внутри планшета установлен чип Dimensity 8100, а за питание отвечает батарея на 10 050 мАч. Также есть быстрая зарядка мощностью 35 Вт и коннекторы для подключения фирменной клавиатуры. Основная камера получила разрешение 13 Мп, а фронтальная – 5 Мп. В качестве "операционки" используется фирменная MagicOS 7.0.

Видео дня

Несмотря на впечатляющий дисплей и сертификат IMAX Enhanced, цены не высокие. В Китае базовая модель с 8+128 ГБ памяти обойдется в 2599 юаней (~13 700 грн), а самая дорогая с 12+256 ГБ – 3299 юаней (~17 400 грн).

Какой смартфон Honor взять в 2022 году

Напомним, в конце сентября Honor выпустила свой новый "бюджетник" Honor X40 с флагманским экраном и мощной батареей. Также он может похвастаться оригинально оформленным блоком камер сзади в духе флагманских Huawei Mate 40. И все это при цене в дешевле 8000 грн.

А месяц ранее компания представила на рынке свежую линейку смартфонов – Honor 80. Она состоит из трех моделей, в том числе и топовой Honor 80 Pro, которая получила 160 Мп-камеру – такой нет пока что ни у одного другого смартфона.

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