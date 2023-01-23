Оказалось, кетчуп действительно справляется с задачей, причем даже лучше, чем некоторые термопасты.

Энтузиаст из сообщества ComputerBase провел серию тестов как традиционных термопаст для видеокарт, так и необычных для этого сценария материалов – кетчупа, сыра, ломтика картофеля, зубной пасты и детского крема.

В рамках теста использовалась старая видеокарта Radeon R7 240 мощностью всего 30 Вт, делится подробностями портал VideoCardz.

Оказалось, тот же кетчуп действительно справляется с задачей, причем даже лучше, чем некоторые термопасты: с этим соусом видеокарта нагрелась до 71°. Зубная паста также показала сносный результат (90°). А вот сыр, детский крем и картофель лучше не использовать – с ними видеокарте пришлось сбрасывать производительность.

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Само собой, это все не значит, что тот же кетчуп или зубную пасту можно использовать вместо термопасты долго. Кроме того, продукты, содержащие воду, увеличивают риск необратимого повреждения графического процессора. Но с точки зрения эксперимента результаты интересные.

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