Это явление как минимум было актуально для iPhone 12 и 13-го поколения.

С 2020 года Apple принялась размещать на экранах iPhone крошечные QR-коды размером с песчинку, которые ослабляли прочность стекла. Об этом говориться в материале портала The Information.

Как выяснилось, хитрость с QR-кодами была придумана яблочной компанией для того, чтобы контролировать своих подрядчиков и фабрики, производящие дисплеи. Нанося маркировку, Apple могла точно отследить качество продукции и количество брака при производстве.

При этом, долгое время эти QR-коды наносились на стекло дисплея, что сказывалось на прочности: при падении или ударе трещины на стекле чаще всего появлялись как раз на месте QR-кода. Позже Apple сменила способ нанесения маркировки и проблема исчезла. Но в каком поколении iPhone это произошло – не уточняется.

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Так или иначе, это дало свои результаты: если раньше бракованными были 3 панели из 10, то сейчас благодаря QR-кодам на дисплейных модулях это число сократилось до 1. А Apple таким образом экономит сотни миллионов долларов в год.

Apple разрабатывает iPhone с "самовосстанавливающимся" экраном

Еще с 2021 года ходят слухи, что компания Apple работает над складным iPhone. По словам аналитика Росса Янга, который очень редко ошибается в том, что касается еще не вышедших устройств Apple, гибкий айфон дебютирует на рынке не раньше 2025 года.

Одной из его главных "фишек" будет сгибающийся экран с дисплеем наружу. Сам экран будет выполнен из специального "самовосстанавливающегося" материала, который сможет "заращивать" царапины и вмятины. В качестве примера того, как экран будет "лечить" сам себя, упоминается эффект памяти в некоторых матрасах и подушках.

Таким образом купертиновцы планируют решить одну из самых больших проблем складных моделей, а именно их низкую долговечность.

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