'Да, я человек': искусственный интеллект научился обходить капчу в 100% случаев

На практике столь нетипичная способность чат-ботов становится настоящей проблемой.

По данным ресурса The Conversation, популярный тест Captcha, используемый для различения компьютеров и людей, больше не эффективен. Дело в том, что современные ИИ-алгоритмы научились решать классические головоломки даже быстрее реальных интернет-юзеров.

ИИ-боты с использованием технологий компьютерного зрения легко распознают искаженный текст или объекты на картинках. Например, Google Vision и OpenAI Clip решают такие задачи за доли секунды, тогда как человеку требуется больше времени.

На практике снижение эффективности капчи становится реальной проблемой. В частности, столь нетипичной способностью чат-ботов пользуются для скупки билетов на то или иное спортивное событие. Или молниеносно оформляют предзаказы на готовящиеся к продаже устройства. Такими ботами зачастую пользуются перекупщики.

Видео дня

Решить проблему еще в 2018 году попыталась Google, выпустив ReCaptcha v3, которая вместо классических головоломок анализирует поведение юзера: движение курсора, скорость ввода текста и другие параметры. Однако этот подход вызвал вопросы о конфиденциальности данных, поскольку требует сбора информации. К тому же ИИ уже научился проходить и такие проверки.

По словам The Conversation, в ближайшее время ИИ-боты могут поставить под угрозу работу еще большего числа сервисов, которые полагались на традиционные механизмы защиты. Однако разработчики пока не предложили универсального решения, способного заменить устаревшую Captcha.

В последнее время в сфере ИИ произошло немало важных обновлений: в начале декабря Google выпустила мощный ИИ Gemini 2.0 и инструмент для сверхсложных запросов. Между тем, ИИ-поисковик на базе ChatGPT стал доступен всем пользователям.

Новое исследование показало, что чат-боты с ИИ все больше напоминают человеческий мозг. В частности, подтвердилась гипотеза о том, что развиваясь, текстовые нейросети не только работают лучше, но и приобретают больше схожих черт с мозгом.

Вас также могут заинтересовать новости: