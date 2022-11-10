Миллиардер хочет сделать платформу частичным конкурентом Tik-Tok.

Илон Маск анонсировал глобальные изменения в Twitter, как новый владелец платформы. Сюда относится собственная платежная система, которая позже перерастет в отдельное приложение.

Как сообщило издание The New York Times, об этом основатель Tesla и SpaceX рассказал в рамках прямого эфира в Spaces, аудиосистеме Twitter. По словам миллиардера, его социальная платформа будет активнее зарабатывать средства на творцах контента и осваивать два сегмента — видео и бизнес. В этом направлении основным ориентиром станет Tik-Tok.

В планы Маска также входит обработка платежей через Twitter. Пользователи по аналогии с PayPal будут подключать дебетовые карточки с банковскими счетами на платформе. Ранее ходили слухи, что одним из средств для оплаты услуг в Twitter станет криптовалюта Dogecoin.

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А глобальным ориентиром для Маска выступает китайская социальная медиа-платформа WeChat. Она позволяет людям не только просматривать разную информацию, но и заказывать еду или вызывать такси. В КНР приложение насчитывает миллион пользователей. Американский миллиардер хочет, чтобы Twitter тоже предоставлял максимально широкий функционал.

"Скорость эволюции Twitter станет огромным изменением по сравнению с тем, что было в прошлом", — подытожил Маск.

Приобретение Twitter: последняя информация

Маск купил социальную платформу 28 октября после длительного судебного разбирательства с теперь уже бывшим руководством. Сумма сделки – $44 миллиарда.

По данным СМИ, после приобретения основатель Tesla и SpaceX уволил половину сотрудников Twitter за один день.

Маск сразу же начал внедрять изменения. В Bloomberg сообщили, что он хочет разрешить редактировать твиты всем пользователям. Он также ввел обновленную подписку Twitter Blue. После этого все желающие получили возможность приобрести "синюю галочку" верификации за $8 в месяц. Из-за такого решения на платформе начали плодиться фейковые аккаунты знаменитостей.

В результате сделки интерес к конкуренту Twitter под названием Mastodon резко взлетел. Аудитория платформы увеличилась на 30% — до 655 тысяч человек.

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