Поправки направлены на улучшение воздействия центров обработки данных искусственного интеллекта на окружающую среду.

Комитет по промышленности, исследованиям и энергетике Европейского парламента 20 марта проголосовал за улучшение доступа малого бизнеса и стартапов к суперкомпьютерам искусственного интеллекта (ИИ), а также за ужесточение экологических стандартов для такой инфраструктуры.

Как пишет Euractiv, Европа стремится развивать инновации в области искусственного интеллекта, однако для этого требуются большие вычислительные мощности. Снабжение центров обработки данных суперкомпьютерами, ориентированными на обучение моделей искусственного интеллекта (которые политики ЕС называют "фабриками искусственного интеллекта"), не только не соответствует ожидаемому росту спроса, но и сконцентрировано в руках нескольких компаний.

Чтобы решить эти проблемы на рынке и создать доступные фабрики искусственного интеллекта, политики обратились к существующему Европейскому совместному предприятию по высокопроизводительным вычислениям (EuroHPC JU), целью которого является создание восьми связанных друг с другом суперкомпьютеров в государствах-членах ЕС.

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Сегодня комитет принял проект поправок к EuroHPC JU, уделяя особое внимание приложениям искусственного интеллекта. Затем эти изменения будут вынесены на голосование на пленарном заседании в Страсбурге 24 апреля.

Поправки также направлены на улучшение воздействия центров обработки данных искусственного интеллекта на окружающую среду посредством оценки воздействия с учетом всего жизненного цикла суперкомпьютеров и повышения их энергоэффективности.

"У нас есть инфраструктура. Нам также необходимо инвестировать в обучение", - заявила на заседании комитета Мария да Граса Карвалью, член Европейской народной партии (ЕНП) от Португалии и докладчик по поправкам.

Развитие искусственного интеллекта

На прошлой неделе был принят Закон об искусственном интеллекте, целью которого является обеспечение безопасного развития технологий и стимулирование инноваций. Инфраструктура, такая как фабрики искусственного интеллекта, жизненно важна для инновационных целей законодательства.

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